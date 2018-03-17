تعرف على قصة سارقات ذهب أطفال كورنيش جدة .. ونهايتهن

المناطق - وكالات

قبضت شرطة محافظة جدة على 3 سيدات مشكلين عصابة نشل وسرقة لذهب الأطفال في كورنيش جدة.

وكشف الحساب الرسمي لإمارة مكة المكرمة على “تويتر” أن الجهات الأمنية بمحافظة جدة تمكنت من القبض على تشكيل عصابي مكون من ثلاث نساء من الجنسية الآسيوية، برفقة ثلاثة من أطفالهن، لقيامهن باستدراج صغيرات من كورنيش جدة، وسرقة الذهب من أيديهن.

وأوضح الحساب، الجمعة، أنه تم إيقاف عضوات العصابة تمهيداً لإحالتهن للنيابة العامة.

من جهته، قال المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، “تلقت شرطة محافظة جُدة بلاغاً من مواطن يتضمن تعرض طفلته، البالغة من العمر 3 سنوات، لسرقة قطعتي (بناجر) ذهب من يدها أثناء تواجدها رفق أُسرتها بمنطقة الألعاب بالكورنيش، وذلك بعد استدراجها بعيداً عن أعينهم.

وشُكل فريق عمل أمني ميداني لسرعة ضبط الجُناة، أسفرت نتائجه فِي وقت قياسي عن القبض على تشكيل عصابي مكون من ثلاث نساء من الجنسية الآسيوية، رفق ثلاثة من أطفالهن، حيثُ ضبط بحوزتهن على قطعتي الذهب المسروقة بعد أن تم قطعها، وكذلك الأدوات المُستخدمة في عملية القطع. وتم إيقافهن لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي، تمهيداً لإحالتهن للنيابة العامة بحكم الاختصاص”.