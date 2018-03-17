مضيفة في “الإماراتية” تسقط من الطائرة.. وتلقى حتفها

المناطق - وكالات

توفيت مضيفة طيران تعمل لحساب شركة طيران الإمارات، بعدما وقعت من باب طوارئ في طائرة مركونة في مطار عنتيبي على ما قال ناطق باسم مستشفى في العاصمة الأوغندية.

وأكد فرنسيس سيكاندي، الناطق باسم مستشفى كيسوبي، الذي أدخلت إليه المضيفة، بعد سقوطها الأربعاء، وفاتها مساء الخميس.

وقالت إدارة الطيران المدني الأوغندية في بيان إن تحقيقاً فتح بعدما “فتحت امرأة من طاقم الطائرة على ما يبدو باب الطوارئ وسقطت من طائرة تابعة لطيران الإمارات حطت من دون مشكلة”، في عنتيبي.

وقالت شركة طيران الإمارات من جهتها “إن أحد أفراد طاقمنا سقط من باب مفتوح خلال استعدادات الصعود إلى الطائرة”. وتعهدت الشركة في بيان التعاون مع السلطات في التحقيق.

إلى ذلك، نقلت صحيفة الاتحاد الإماراتية بياناً للمكتب الإعلامي لحكومة دبي جاء فيه أنه تم نقل المضيفة مباشرة لأقرب مستشفى، لتقديم الرعاية الطبية وتقديم كل الدعم الممكن لها.