منال السفياني تحصد المركز الأول في المشروع الوزاري “المهارات الأدبية”

عادل الزهراني - الطائف

حققت الطالبة منال علي السفياني المركز الأول في المشروع الوزاري “المهارات الأدبية” والذي استضافته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل .

ونالت الطالبة السفياني والتي تدرس بالثانوية العشرون التابعة لمكتب التعليم بشرق الطائف للبنات المركز الأول في مجال الشعر الفصيح على مستوى المملكة. ويهدف مشروع المهارات الأدبية إلى تنمية مهارات الطالبات الأدبية وتنمية قدراتهن على الإلقاء والتعبير والذوق الجمالي والأدبي لدى الطالبات.

وأشاد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الأستاذ محمد بن عامر النفيعي بما حققته الطالبة من مركز متقدم في المسابقة ومقدماً لها الشكر على المنافسة على أفضل المراكز في المسابقة ومقدماً كذلك شكره لمدرسة الطالبة على الدعم والتحفيز لتحقيق أفضل المراكز . مثمناً كذلك لإدارة نشاط الطالبات ممثلة في مديرة الإدارة الاستاذة فوزية الحارثي وفريق العمل معها جهودهم على الاهتمام والمتابعة ونشر ثقافة المسابقات الوزارية بين الطالبات متمنياً المزيد من التميز والتألق.