جمعية الثقافة والفنون بتبوك تقدم ورشة تدريبية في فن الكتابة الإبداعية في السيناريو

تبوك - فايز السميري:

تنظم جمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك مساء يوم الاثنين المقبل ورشة تدريبية في فن الكتابة الإبداعية في السيناريو تقدمها المدربة نوره شتيوى وذلك بمقر الجمعية بحي المهرجان حيث تستمر الورشة المخصصة للنساء لمدة يومين وذلك من الساعة الخامسة إلى الثامنة مساء بشهادات معتمدة حيث ستناقش الورشة عدد من المحاور أبرزها

التعريف بالبناء الخطي للسيناريو ،

وطرق تصميم الحبكة السردية ، وكذلك كيفية معالجة عيوب السيناريو و نموذج كتابة فيلم روائي ، فيما تستهدف الورشة جميع المهتمات بمجال الكتابة والفن السينمائي.

ويمكن للراغبات بحضور الورشة التسجيل عبر الرابط https://goo.gl/forms/Gr8gOihP3vkh4z283