مركز التكامل التنموي بإمارة مكة يتبنى زيارة لعدد من رواد أعمال المنطقة

المناطق _ مكة

تبنى مركز التكامل التنموي بإمارة منطقة مكة المكرمة، زيارة لعدد من رواد أعمال المنطقة إلى المجلس السعودي الإيرلندي، بهدف توسيع نطاق أعمالهم وتشجيعهم على البدء بمزاولة نشاطاتهم عالميا بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وشهدت الزيارة التي شارك فيها 7 من رواد الأعمال السعوديين بمجلس الغرف السعودية فتح قنوات تواصل بين رجال أعمال سعوديين وإيرلنديين، ومفاهمات بين الطرفين ترمي جميعها لتوسيع آفاق التبادل الاستثماري والاقتصادي بين البلدين بما يتوافق ورؤية المملكة 2030 ، كما ركزت الزيارة أيضاً علىمناقشاته أوجه التعاون في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واستعراض دور وأعمال الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عطفاً على الخبرة الإيرلندية في هذا القطاع الحيوي.

واستكمالاً لمخرجات الزيارة فإن مركز التكامل التنموي ، يعكف في الوقت الراهن على دراسة تطوير المبادرات التي تم طرحها بين الجانبين السعودي والإيرلندي، لتحقيق استدامتها ودعماً للمستثمرين المبتدئين من خلال مشاركتهم في مثل هذه المجالس العالمية.

يشار إلى أن مشاركة رواد الأعمال بمجلس الغرف في المجلس السعودي الإيرلندي والتي احتضنتها العاصمة الإيرلندية دُبلن مؤخراً شهدتحوارات ونقاشات بين رجال ورواد أعمال سعوديين مع نظرائهم في الجانب الإيرلندي ، وتوقيع اتفاقيات تعاون بين شركات من الدولتين .

الجدير ذكره أن علاقات متميزة تربط المملكة وإيرلندا لاسيما في المجالات الاقتصادية وعطفاً على ذلك تم في العام 2012 توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس الأعمال المشترك بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.