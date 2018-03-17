احدث الأخبار

مركز التكامل التنموي بإمارة مكة يتبنى زيارة لعدد من رواد أعمال المنطقة
منطقة مكة المكرمة
 قائدو وإداريو التعليم يبدون تذمرهم لتقديم العودة للمدارس 16 /11
أبرز المواد
 الشيخ شخبوط بن نهيان : استضافتنا في معرض الرياض الدولي للكتاب توثيق للتواصل الثقافي
أبرز المواد
 جمعية الثقافة والفنون بتبوك تقدم ورشة تدريبية في فن الكتابة الإبداعية في السيناريو
منطقة تبوك
 أكثر من ١٨٠٠ مراجعا لمستشفيات القصيم بسبب الغبار
المنطقة الشرقية
 منال السفياني تحصد المركز الأول في المشروع الوزاري “المهارات الأدبية”
منطقة مكة المكرمة
 مهرجان نبق وحبق بالديسة يرحب بمشاركات المزارعين واصحاب الحرف والمواهب
منطقة تبوك
 اختتام برامج الأسبوع الثاني لبرنامج “أُتقن” بالباحة في مرحلته الثالثة
منطقة الباحة
 هيئة النقل العام تؤكد مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير نقل البضائع ووسطاء الشحن والتأجير
المنطقة الشرقية
 بلدية القطيف: رفع ٣٠ سيارة تالفة من سيهات و2900م3 من النفايات والأنقاض في سيهات والنابية
المنطقة الشرقية
 إنجاز 75% من مشروع درء أخطار السيول بطريق الأمير نايف بنجران
منطقة نجران
 جائزة الشيخ محمد بن صالح تدعم الثانوية 53 بنات بالرياض “ماديا”
منطقة الرياض
شاهد.. لحظة “محرجة” لسقوط وزير الخارجية الروسي أمام الجمهور

شاهد.. لحظة “محرجة” لسقوط وزير الخارجية الروسي أمام الجمهور

أبرز المواد
تصريحات عنصرية لوزير داخلية ألمانيا ضد الإسلام .. وميركل ترد عليه بـ 6 كلمات

تصريحات عنصرية لوزير داخلية ألمانيا ضد الإسلام .. وميركل ترد عليه بـ 6 كلمات

أبرز المواد
شاهد حادث مروع في جورجيا .. عربات التلفريك تخرج عن السيطرة

شاهد حادث مروع في جورجيا .. عربات التلفريك تخرج عن السيطرة

أبرز المواد
شاهد.. إيرانيون يديرون ظهورهم لخطيب الجمعة: “روحاني الكذاب.. روحاني الكذاب”

شاهد.. إيرانيون يديرون ظهورهم لخطيب الجمعة: “روحاني الكذاب.. روحاني الكذاب”

أبرز المواد

مركز التكامل التنموي بإمارة مكة يتبنى زيارة لعدد من رواد أعمال المنطقة

مركز التكامل التنموي بإمارة مكة يتبنى زيارة لعدد من رواد أعمال المنطقة
http://almnatiq.net/?p=553135
المناطق _ مكة
تبنى مركز التكامل التنموي بإمارة منطقة مكة المكرمة، زيارة لعدد من رواد أعمال المنطقة إلى المجلس السعودي الإيرلندي، بهدف توسيع نطاق أعمالهم وتشجيعهم على البدء بمزاولة نشاطاتهم عالميا بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وشهدت الزيارة التي شارك فيها 7 من رواد الأعمال السعوديين بمجلس الغرف السعودية فتح قنوات تواصل بين رجال أعمال سعوديين وإيرلنديين، ومفاهمات بين الطرفين ترمي جميعها لتوسيع آفاق التبادل الاستثماري والاقتصادي بين البلدين بما يتوافق ورؤية المملكة 2030 ، كما ركزت الزيارة أيضاً علىمناقشاته أوجه التعاون في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واستعراض دور وأعمال الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عطفاً على الخبرة الإيرلندية في هذا القطاع الحيوي.

واستكمالاً لمخرجات الزيارة فإن مركز التكامل التنموي ، يعكف في الوقت الراهن على دراسة تطوير المبادرات التي تم طرحها بين الجانبين السعودي والإيرلندي، لتحقيق استدامتها ودعماً للمستثمرين المبتدئين من خلال مشاركتهم في مثل هذه المجالس العالمية.

يشار إلى أن مشاركة رواد الأعمال بمجلس الغرف في المجلس السعودي الإيرلندي والتي احتضنتها العاصمة الإيرلندية دُبلن مؤخراً شهدتحوارات ونقاشات بين رجال ورواد أعمال سعوديين مع نظرائهم في الجانب الإيرلندي ، وتوقيع اتفاقيات تعاون بين شركات من الدولتين .

الجدير ذكره أن علاقات متميزة تربط المملكة وإيرلندا لاسيما في المجالات الاقتصادية وعطفاً على ذلك تم في العام 2012 توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس الأعمال المشترك بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

روابط ذات صلة

منال السفياني تحصد المركز الأول في المشروع الوزاري “المهارات الأدبية”

منال السفياني تحصد المركز الأول في المشروع الوزاري “المهارات الأدبية”
رفع «576» سيارة تالفة من شوارع الجموم

رفع «576» سيارة تالفة من شوارع الجموم
حريق بغرف عمالة بمكة دون إصابات

حريق بغرف عمالة بمكة دون إصابات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*