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تساقط ألماس وسبائك ذهب من طائرة خلال إقلاعها

تساقط ألماس وسبائك ذهب من طائرة خلال إقلاعها
http://almnatiq.net/?p=553138
المناطق _ متابعات

تسبب حادث تحطم باب طائرة روسية أثناء تحليقها في تناثر حملوتها من الذهب والألماسوالفضة على مدرج إقلاعها، ما جعل الشرطة الروسية تغلق الممر وتفتح تحقيقاً في الواقعة.

وبُعيد إقلاع طائرة من طراز An-12 من مدينة ياكوتسك شرقي روسيا تحطم باب قمرتها اليسرى، ما أدى إلى تناثر سبائك ذهبية وبعض قطع الألماس، حسبما نشرت قناة Telegram-112.

وذكرت تقارير صحفية أن التيار الهوائي الشديد أدى إلى خلع باب قمرة الشحن اليسرى وتحطمه، ليقرر طاقم الطائرة قطع الرحلة، وهبطت الطائرة، التابعة لشركة طيران “نيمبوس”، بأمان في مطار بلدة ماجان، على بعد 12 كيلومتراً من ياكوتسك.

وكانت الطائرة خلال رحلتها  تحمل خلال رحلتها حوالي 10 أطنان من سبائك الذهب والبلاتين وشحنة من الألماس.

وبمجرد حدوث الواقعة تم استدعاء الشرطة التي طوقت المدرج لجمع وجرد السبائك المتناثرة وفتح تحقيق للتعرف على أسباب الحادث.

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