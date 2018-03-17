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الكلية التقنية بنجران تستمر في استقبال طلبات التسجيل للأسبوع الثالث في برامج التدريب المجتمعي “أتقن”

الكلية التقنية بنجران تستمر في استقبال طلبات التسجيل للأسبوع الثالث في برامج التدريب المجتمعي “أتقن”
http://almnatiq.net/?p=553141
المناطق _ نجران

تستمر الكلية التقنية بنجران ممثلة في مركز خدمة المجتمع في استقبال طلبات المتقدمين على برامج التدريب المجتمعي “أُتقن” للأسبوع الثالث على التوالي والذي أطلقته المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تحقيقًا لمسؤوليتها الاجتماعية والعمل على رفع الكفاءة المهنية لأفراد المجتمع واستثمار الإمكانيات المادية المتوفرة في الكلية لخدمة المجتمع.

وأوضح المتحدث الرسمي بالكلية علي بن عبدالله آل عتيق أن التسجيل مستمر في برامج التدريب المجتمعي “أُتقن” في مرحلته الثالثة من خلال الموقع الإلكتروني https://ctc.tvtc.gov.sa في عدد من التخصصات من ضمنها مبادئ التصميم بالفوتوشوب والإليستريتور ومبادئ صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني ومبادئ الكهرباء والتمديدات المنزلية ومبادئ صيانة السيارات ومبادئ شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية ومبادئ صيانة الأجهزة الإلكترونية.

مؤكداً أنه سيتم تنفيذ الدورات التدريبية خلال الفترة المسائية من الساعة الرابعة عصرًا حتى الساعة الثامنة مساء، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من أفراد المجتمع للالتحاق بتلك الدورات، حيث ستكون مدة كل دورة تدريبية أربعة أيام بمعدل 16 ساعة تدريبية.

وتشترط الكلية التقنية بنجران للالتحاق بالدورات التدريبية بأن لا يقل عمر المتقدم عن 15 سنة وأن يكون سعودي الجنسية وأن يكون لائقًا طبيًا، وسيتم منح المتدرب في نهاية البرنامج شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

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