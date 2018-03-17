الرشيدي يرعى تنفذ ورشة تدريبية ” أخلاقيات العمل الوظيفي”

المناطق _ الأحساء

رعى عميد كلية التربية بجامعة الملك فيصل سعادة الدكتور سميحان بن ناصر الرشيدي دورة تدريبية بعنوان “أخلاقيات العمل الوظيفي” بحضور سعادة الدكتور أنور بن عبدالعزيز النعيم وكيل كلية التربية للتدريب وخدمة المجتمع ؛ والتي قدمها الدكتور حسام سعد سليم ، الأستاذ المشارك بقسم التربية البدنية بكلية التربية مبنى الطلاب ، وقد استهدفت الدورة فئة الموظفين بالجامعة لرفع كفاءتهم في التعرف على المدونات أو الدساتير الأخلاقية للمهنة ، مفهوم الانضباط الوظيفي وكذلك التعرف على مفهوم اخلاقيات العمل التي تتجسد في السلوك الأخلاقي من خلال إرساء أخلاقيات العمل وتحديدالمعايير الاخلاقية للموظف .

وفي كلمة للنعيم ” الذي رحب بدوره بالمتدربين وأثنى على المادة التدريبية والمدرب ، ودعي المتدربين إلى الاستفادة من الدورات التي تقدمها الوكالة لخدمتهم وتلقى سعادته اقتراحات ورؤى المتدربين حول مختلف الدورات، مؤكداً أن اقتراحاتهم ستكون محل اهتمام الوكالة التي تسعى جاهدة إلى تحقيق تطلعاتهم وتحقيق التطور المستمر لأفراد الجامعة والمجتمع في المجالات والمهارات المختلفة.