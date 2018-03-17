رئيس غرفة الشرقية : ملتقى الأوقاف 2018 يستضيف اسماء كبيرة سطرت نجاحا في قطاع الاوقاف مطلع ابريل

يستعرض ملتقى الاوقاف 2018 الذي تنظمه غرفة الشرقية ممثلة بلجنة الأوقاف برعاية أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف، تحت شعار “أفضل الممارسات الوقفية “الأحد 1 إبريل المقبل، أبرز التجارب العالمية في قطاع الاوقاف، لبحث اهم الانجازات التي حققتها من خلال مسيرتها الطويلة في هذا المجال واهم الدروس المستفادة.

وثمن رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي رعاية سمو امير المنطقة مؤكدا بان رعاية سموه تدعم المناسبات التي تنظمها الغرفة، وتسير ضمن اهدافها المجتمعية انطلاقا من مسؤولياتها الاجتماعية.

وأوضح الخالدي بان الملتقى سيستضيف اسماء كبيرة سطرت النجاحات المتتالية في قطاع الاوقاف واصبحت نماذجا ومدارسا لها منهجيتها واصولها التي تنهل منها دروسها باقي المنشآت في القطاعين الخاص والعام، مؤكدا بان جهودا كبيرة تبذل من قبل الغرفة ممثلة بلجنة الاوقاف لعقد الملتقى وتحقيق اهدافه المتمثلة بالتركيز على الجانب التطبيقي ل لارتقاء بممارسات الأوقافالمحلي ة وزيادة فاعليتها وأثرها الإيجابي من خلال عرض ممارسات الأوقاف العالمية والمحلية، كما يهدف الى استرعاء انتباه رجال الأعمال وسيدات الأعمال إلى أهمية الأوقاف المنظمة بجانب برامج المنح الفردية أو المؤسسية، وتقديم العديد من ممارسات الأوقاف المحلية والدولية التي تبيّن الأثر الكبير للأوقاف على الأعمال التجارية والإرث العائلي.

وقال الخالدي بان الملتقى يسعى الى تقديم أفضل الممارسات في المواضيع التي تهتم في تأسيس أوقاف عائلية ناجحة ومستدامة، الى جانب إدارة واستثمار الأوقاف العائلية بفعالية، وتعظيم العائد الاجتماعي على الاستثمار (SROI) من خلال الأوقاف العائلية، بالإضافة الى التغلب على التحديات المحتملة لقطاع الاوقاف.

وبين الخالدي بان متحدثين عالميين يمتلكون الخبرة الطويلة في مجال الاوقاف، وتجارب ذات جودة عالية سيكونون ضمن طاقم المتحدثين في جلسات الملتقى، ويأتي ابرزهم: ديفيد روسيل الذي بدأ بممارسة عمله القانوني في ١٩٧٤ والذي توزع بين أستراليا وإنجلترا وويلز. كما عمل في محاكم مركز دبي المالي العالمي، وعمل في نيويورك كمستشار قانوني، وفي محكمة سنغافورة التجارية الدولية، وفي نيوزيلندا، وكذلك في غينيا. وقد عيّن مستشارا للملكة في عام ١٩٨٦.

كما يشارك المتحدث الدكتور روبرت جراف ستراتشويتز شارك مع المنظمات غير الربحية لأكثر من 30 عاما – كمتطوع، وموظف، وعضو مجلس إدارة، ومستشار، وباحث ومحاضر، بالاضافة الى كريم عبدالغفار بلازا المدير والعضو في مكاتب أسرة بلاك روك للأعمال الخيرية والأوقاف في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وهي منصة عالمية مصممة لتقديم الحلول للعملاء من خلال الاستفادة من استثمار الخبرات التجارية لبلاك روك. كما انهالمسؤول عن تقديم استراتيجية الاستثمار وكذلك تطوير والحفاظ على العلاقات مع المكاتب العائلية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

كما يتحدث ضمن الملتقى خالد قامة، وهو أحد كبار التنفيذيين مع خبرة عملية تفوق ال 25 عاما في القطاع الاستثماري (المالي والعقاري) المتوافق مع الشريعة الاسلامية على الصعيدين المحلي والدولي. ويملك ايضا الخبرة في إدارة وقيادة الشركات وادارة الأوقاف الأهلية والخيرية مع تطبيق أفضل الممارسات الإدارية ومعايير الحوكمة في شتى مجالات الإدارة للشركات ومجالسها واللجان التابعة لها.

يذكر ان المنتدى يأتي في الوقت المناسب لتقديم أفضل الممارسات في إنشاء وإدارة واستدامة واستثمار الأوقاف من خلال استعراض عدد من التجارب الحية المنتشرة في جميع دول العالم، والتي تقدم دروسا قيمة وممارسات ثمينة اكدت على قوة هذا القطاع الخيري واثره الايجابي على الاقتصاد المحلي والحياة الاجتماعية.