المناطق _ مكة

يقيم مركز الأمير خالد الفيصل للاعتدال بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية محاضرة بعنوان :الاعتدال في القرآن الكريم

يقدمها الشيخ صالح بن عوّاد المغامسي

الجدير بالذكر ان المحاضرة سوف تقام بمسجد سالم بن يماني بحي الورود بجدة يوم الاحد القادم الاول من رجب ١٤٣٩ هـ بعد صلاة العشاء مباشرة .. وقد تم وضع كل الترتيبات اللازمة بين إدارة المركز وإدارة المسجد لتنظيم هذه المحاضرة والتي يتوقع ان تشهد حضورا كبيرا نظرا لاهمية الموضوع كونه مرتبطا بأعظم مصدر من مصادر التشريع في حياة المسلم ونظرًا لمكانة الشيخ صالح المغامسي لدى محبيه وتركيزه دائماً على طرح مثل هذه الموضوعات المتعلقة بفهم وتدبر المعاني العظيمة والآيات الكريمة من القرآن الكريم .

وقد رحب مدير مركز الامير خالد الفيصل للاعتدال الدكتور الحسن ال مناخرة بالشيخ صالح المغامسي

معتبرا الشيخ من أبرز الدعاة الحريصين على تثقيف وتوعية المجتمع عامة والشباب بصفة خاصة وقد آتاه الله حكمة وبلاغة في القول وأسلوبا متزنا في الطرح ، داعيا الجميع لحضور هذه المحاضرة والاستفادة من العلم والأدب والاسلوب الذي يمتاز به الشيخ صالح المغامسي وفقه الله لكل خير.

ومذكرا في الوقت ذاته بأهمية اتخاذ الاعتدال منهجا في كل جوانب الحياة وان الاعتدال من القيم والمبادئ التي حث عليها ديننا الاسلامي الحنيف ممثلا بأعظم مصدرين من مصادر التشريع وهما الكتاب والسنة.