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“البيئة”: لا إصابات جديدة بإنفلونزا الطيور H5N8 خلال الـ 24 ساعة الماضية

“البيئة”: لا إصابات جديدة بإنفلونزا الطيور H5N8 خلال الـ 24 ساعة الماضية
http://almnatiq.net/?p=553168
المناطق _ واس

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الـ 24 ساعة الماضية خلت من تسجيل إي إصابة في المملكة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8.
وأوضحت الوزارة في إيجازها اليومي أن العينات التي جُمعت من جميع مناطق المملكة منذ بداية انتشار الفيروس بلغ عددها 10459 عينة، منها 159 حالة إيجابية، في حين جرى التخلص من 5543 طيراً خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ولفتت الوزارة الانتباه إلى تلقيها بلاغاً واحداً خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الاستفسارات 4 استفسارات، منوهةً باستمرار حملاتها التوعوية والاستقصائية في مناطق المملكة كافة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.

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