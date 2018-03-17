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المقيمين يتضامنون مع المرابطين بالحد الجنوبي عبر تبرعهم بالدم

المقيمين يتضامنون مع المرابطين بالحد الجنوبي عبر تبرعهم بالدم
http://almnatiq.net/?p=553171
المناطق _واس

نظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام (نور) أمس، بالتعاون مع وزارة الصحة ممثلة في بنك الدمام، حملة لتبرع أبناء الجاليات المقيمين في المملكة بالدم للمرابطين على الحد الجنوبي، وذلك بمقر المكتب بغرب الدمام.
وأوضح مدير المكتب ناصر الحميدان أن هذه الحملة إطلقت بالتعاون أبناء الجاليات المختلفة (الهندية، والبنجلاديشية، والفلبينية)، مشيراً إلى استمرار إطلاق الحملة على فترات أخرى خلال العام الهجري الحالي.
من جانبه بين مدير قسم الدعوة والإرشاد بالمكتب خليفة المهناء أن المكتب استهدف من خلال هذه الحملة أن يكون العمل التطوعي واقعاً وملموساً في المجتمع، منوهاً بأن مرابطي الحد الجنوبي حاضرين في أذهان الجميع، حيث يدافعون عن الحق والوطن وأقل ما يمكن تقديمه لهم هو التبرع بالدم.
يُذكر أن مكتب نور يشمل ضمن هيكله الإداري وحدة متخصصة للمتطوعين التي تضم ما يقارب الـ100 متطوع، يحملون على عاتقهم تنظيم مثل هذه المناسبات الاجتماعية، لاسيما وأن المكتب أطلق منذ بداية العام الهجري الجديد العديد من المشروعات على رأسها “بلغت سبعا” و”رعاية المسلم الجديد” وبرنامج “تأهيل الداعيات”.

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