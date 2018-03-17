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صحة نجران تبدأ في تنفيذ مشروع تطوير مستشفى نجران العام

صحة نجران تبدأ في تنفيذ مشروع تطوير مستشفى نجران العام
http://almnatiq.net/?p=553174
المناطق _ نجران

أعلنت الصحة في منطقة نجران عن البدء في تنفيذ مشروع تطوير أقسام العناية المركزة والطوارئ بمستشفى نجران العام الواقع بحي البلد القديم، بمبلغ تجاوز 14 مليون ريال، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الخدمات الصحية بمنطقة نجران.
وأوضح المتحدث الرسمي لصحة نجران علي آل جليدان أن مدة تنفيذ المشروع 180 يوماً، وتبدأً من الشهر الجاري، مبيناً أن المشروع يتكون من 3 أدوار مصمم على الطراز الحديث وبمساحة إجمالية بلغت 8005 أمتار، ويضم الدور الأول أقسام الطوارئ، واستقبال للنساء والأطفال، وعيادات خارجية للنساء والولادة، وأقسام للأشعة والصيدلة، فيما يضم الدور الثاني 20 غرفة منها 3 غرف لقسم العمليات، و10 غرف لقسم العناية المركزة، بالإضافة إلى 6 غرف لقسم الولادة الطبيعية، وواحدة للعمليات القيصرية، وقسم تعقيم مركزي، وقسم المختبر، والتبرع بالدم، ويضم الدور الثالث قسم لتنويم النساء 38 سرير، وآخر للأطفال 20 سرير ولحديثي الولادة 12 سرير
الجدير بالذكر أن صحة نجران اعتمدت خلال هذا العام عدد من المشاريع التطويرية في مختلف قطاعاتها الصحية لتقديم الخدمات العلاجية بجودة عالية وفق احدث التقنيات الطبية الحديثة والكوادر المؤهلة.

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