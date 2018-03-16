تقنية بنات الجوف نفذت ورش عمل مجانية لمتدرباتها

المناطق _الجوف

تسعى الكلية التقنية للبنات بالجوف بعقد شراكات مجتمعية مع جهات حكومية وخيرية وقطاع خاص من أجل دعم برامج وأنشطة الكلية وتنفيذها وفق معايير ذات جودة عالية وبرامج نوعية لمتدرباتها .

وفي ذات السياق أقامت الكلية برنامج “رحلة أيقظتني” بالتعاون مع مكتب تعليم سكاكا، من خلال استضافة منسوبات ‫التعليم العام، حيث أعربت مديرة مكتب تعليم سكاكا الأستاذة صباح المناع عن شكرها لعميدة الكلية الدكتورة صالحه آل شويل ، التي تسعى مع فريق العمل ب الكلية لخدمة المجتمع من خلال دراسة شراكات مع الجهات المتنوعة، بالإضافة لبحث اتفاقية شراكة مع جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية النسائية بالجوف للتعاون البناء لخدمة المجتمع .