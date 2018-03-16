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تقنية بنات الجوف نفذت ورش عمل مجانية لمتدرباتها

تقنية بنات الجوف نفذت ورش عمل مجانية لمتدرباتها
http://almnatiq.net/?p=553180
المناطق _الجوف
تسعى الكلية التقنية للبنات بالجوف بعقد شراكات مجتمعية مع جهات حكومية وخيرية وقطاع خاص من أجل دعم برامج وأنشطة الكلية وتنفيذها وفق معايير ذات جودة عالية وبرامج نوعية لمتدرباتها .
وفي ذات السياق  أقامت الكلية برنامج “رحلة أيقظتني” بالتعاون مع مكتب تعليم سكاكا، من خلال استضافة منسوبات ‫التعليم العام، حيث أعربت مديرة مكتب تعليم سكاكا الأستاذة صباح المناع عن شكرها لعميدة الكلية الدكتورة صالحه آل شويل ، التي تسعى مع فريق العمل بالكلية لخدمة المجتمع من خلال دراسة شراكات مع الجهات المتنوعة، بالإضافة لبحث اتفاقية شراكة مع جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية النسائية بالجوف للتعاون البناء  لخدمة المجتمع .
وفي بادرة هي الأجمل من نوعها قدمن متدربات التجميل المستوى الرابع ورشة عمل بـاسم ( صالون التقنية ) في مشغل الكلية للمتدربات تحت إشراف الأستاذة منال صالح، لتتيح لهن تجربة العمل الفعلي في مراكز  التجميل ، واستهدفت خدمات الورشة المجانية جميع المنسوبات وطالبات الثانوية الرابعة، وأشارت عميدة الكلية التقنية الدكتورة آل شويل أن هذه الورش المجانية تأتي من إدراك الكلية التقنية للبنات بالجوف بأهمية دورها في التأكد من جودة مخرجاتها و تعزيز دور الشراكة المجتمعية بينها وبين التعليم متمنية للجميع المزيد من التقدم و النجاح .

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