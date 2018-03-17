أكثر من 30 برنامجاً للتطوير والتوعية وخدمة المجتمع قدمتها الجامعة خلال ستة أشهر

المناطق _نجران

كشف التقرير النصف السنوي الذي رصدته إدارة العلاقات العامة والإعلام الجامعي بجامعة نجران على مدار الستة الأشهر الماضية من العام الحالي 1439 كثافة أنشطة الجامعة في مجال الخدمة المجتمعية وتنوع برامجها، حيث رصد التقرير أكثر من 30 برنامجاً للتطوير والتوعية لخدمة المجتمع قدمتها الجامعة على مدى الستة أشهر الماضية، وتلقت على إثرها خطاب شكر وإشادة من أمير المنطقة صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز عطفاً على جهودها الهادفة لخدمة المجتمع.

وأكد التقرير أن الجامعة سعت إلى زيادة نشاطها المجتمعي انطلاقاً من توجيهات معالي مديرها الأستاذ الدكتور فلاح السبيعي القاضية بضرورة زيادة فاعلية الدور المجتمعي لأداء رسالتها المنوطة بها، حيث عملت الجامعة على تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة الموجهة للمجتمع، إلى جانب استعدادها لتنفيذ عددا من الخطط الطموحة مستقبلاً في هذا المجال.

وتضمن التقرير أبرز نشاطات الجامعة الموجهة للمجتمع ومنها تنظيم ملتقى المسؤولية المجتمعية الأول بحضور مديري القطاعات الحكومية وعدد من مسؤولي القطاع الخاص، وتوقيع 5 اتفاقيات شراكة تدريب وتطوير، وملتقيين للطلاب والطالبات، إضافة إلى 7 برامج تدريبية للجهات الحكومية وفئات مختلفة من المجتمع، و9 معارض توعوية متخصصة داخل وخارج الجامعة، وكذلك 6 محاضرات جماهيرية توعوية وتثقيفية.

وأوضح المشرف على العلاقات العامة والمتحدث الرسمي للجامعة الدكتور زهير العمري، أن التقرير تضمن عرضاً للعديد من برامج وفعاليات عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، وكليات الجامعة المختلفة، إضافة إلى الشراكات الهامة التي قامت بها الجامعة مع قطاعات متعددة ومتنوعة، وخاصة الشراكة مع المؤسسات العلمية والجهات الحكومية بشقيها المدنية والعسكرية، مشيراً إلى حرص الجامعة على توسيع أعمالها المجتمعية نظراً لدورها الريادي والفاعل في محيطها.