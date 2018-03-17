هادي :تعيين شقيق صالح قائداً لقوات الاحتياط

المناطق _ الرياض

أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم السبت مرسوماً رئاسياً بتعيين اللواء علي صالح عفاش الحميري، الأخ غير الشقيق للرئيس الراحل علي عبدالله صالح، قائدا لقوات الاحتياط.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فقد صدر القرار الجمهوري رقم (48) لسنه 2018، بتعيين اللواء علي صالح علي عبدالله عفاش الحميري قائدا لقوات الاحتياط.

وقوات الاحتياط هي التسمية الجديدة لقوات الحرس الجمهوري التي كان يقودها نجل الرئيس الراحل العميد أحمد علي صالح، عقب إعادة هيكلة الجيش والأمن عام 2013.ويعد علي صالح عفاش أول قائد لقوات الحرس الجمهوري.