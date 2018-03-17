ربط إلكتروني بين جمعية البر بالشرقية وجمعية البركة الخيربة بالدمام لمنع ازدواجية الأسر المحتاجة

المناطق _فهد المريخي

وقعت جمعية البر بالمنطقة الشرقية وجمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية بالدمام يوم أمس اتفاقية تعاون مشترك للتعاون في عدة مجالات وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان أن الاتفاقية شملت التعاون من أجل ضبط بيانات المستفيدين من الأسر المحتاجة من خلال وجود آلية إلكترونية للربط بين بيانات الأسر المستفيدة من جمعية البر بالمنطقة الشرقية وبيانات الأسر المستفيدة من جمعية البركة بالدمام لمنع الازدواجية في استفادة هذه الأسر من المساعدات المقدمة من الجمعيتين قائلا أن بعض الأسر المحتاجة قد تلجأ إلى جمعية البر لتلقي المساعدات المادية وتلجأ في الوقت ذاته لجمعية البركة لتلقي نفس نوع المساعدة مبينا أنه في حالة حدوث ذلك فإنه سيقلل من فرص العديد من الأسر الأخرى في توفير المساعدات المادية لهم حيث ستحصل هذه الأسر على حق غيرها من الأسر المحتاجة في تلقي المساعدات والدعم واصفا هذا الربط الإلكتروني لبيانات المستفيدين بأنه حل فعال لمنع وجود هذه الظاهرة، فحينما يتم إنشاء هذا الربط سيقوم الباحث الاجتماعي بالدخول على نظام البيانات للتأكد من عدم تسجيل الأسرة في جمعية البركة ويقوم الباحثين بجمعية البركة بالعمل ذاته حينما تتقدم الأسر لديهم لتلقي المساعدة للتأكد من عد تسجيل نفس الأسر بجمعية البر بالمنطقة الشرقية ودعا العفيصان إلى تعميم هذا الربط في البيانات ليشمل كافة جمعيات المنطقة في قاعدة بيانات واحدة، من جانب أكد المهندس خالد بن عبدالعزيز الشلالي رئيس مجلس إدارة جمعية البركة الخيرية بالدمام ان هذة الاتفاقية تاتي لترسيخ وتوثيق التعاون السابق وتطويرة والتعاون والتنسيق المشترك والتكامل في كل ما يعود نفعه على المستفيدين من خدمات الطرفين من البرامج والمشاريع والخدمات . وقد تضمنت الاتفاقية ايضاً على السعي المشترك لتاهيل المستفيدين وتحقيق التنمية المستدامة لهم وتبادل الخبرات والكوادر والمواد العلمية والتعاون في تذليل العقبات التي تواجه الطرفين في سعيهما لتحقيق هذة الاتفاقية . كما واتفق الطرفان على ان تتوجه جهود جمعية البر الى دعم الاسر المستفيدة التي يعولها الرجال وتتوجه جمعية البركة الخيرية الى دعم الاسر المستفيدة من النساء حسب المعايير وذلك تاكيداً على استمرار تقديم الخدمات لجميع الاسر المسجلة لدى الطرفين . وقد ابدى المهندس خالد الشلالي سعادته بتوقيع هذة الاتفاقية لما تتمتع به جمعية البر من امكانيات واحترفية في العمل وقال سيكون هناك تبادل الخبرات بين منسوبي جمعية البر وجمعية البركة ذكوراً واناثاً في مجال المجالات لحضور اللقاءات والملتقيات الخيرية والدورات وبرامج العمل التطوعي وسيعمل بهذة الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات . وبين المهندس الشلالي تعتبر هذة عمل تكاملي بين جمعية البر بالشرقية وجمعية البركة الخيرية بالدمام من اجل خدمة المستفيد ويتضمن تبادل المعلومات الخاصة بين المستفيدين تفادي لازدواجية الدعم والاستفادة من جميع المرافق والخدمات فيما بينهم واكد بان الهدف المستقبلي سيكون ربط اكتروني بين جمعية البر وجمعية البركة الخيرية . واشار المهندس الشلالي أن جمعية البركة تبحث حالة الأسرة جيداً لتضمن عدم تلقيها المساعدات من جهة مماثلة واصفا الربط الإلكتروني لبيانات المستفيدين مع جمعية البر بالمنطقة الشرقية بأنها خطوة جيدة ومتقدمة ستسهم بشكل كبير في تدقيق صرف المساعدات لمستحقيها . وأكد الشلالي خلال توقيع الاتفاقية على حرص جمعية البركة على استفادة جميع الجمعيات الخيرية من نادي البركة الاجتماعي بالدمام الذي تشرع الجمعية في افتتاحه قريباً