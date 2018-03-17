عشقي ومعدنية والهندواني تفوز بكأس غرفة الجوف بسباق فروسية دومة الجندل

المناطق _ الجوف

أُقيم عصر يوم أمس الجمعه الحفل السادس من موسم سباقات ميدان الفروسية بمحافظة دومة الجندل على دعم وكأس الغرفه التجارية الصناعية بمنطقة الجوف مثلهم رئيس مجلس الإداره المهندس ماجد بن معدي الرويلي ومدير فرع الغرفه التجاريه بمحافظة دومة الجندل الأستاذ بندر الجباب.

حيث تَكون الحفل من ثلاثة أشواط كانت نتائج المراكز الأولى منها على النحو التالي:-

*الشوط الأول، لخيول الإنتاج المحلي “مفتوح” وبمسافة ٢٠٠٠ متر حيث جاء بالمركز الاول:

الجواد: “عشقي” للمالك ناجح الشراري والمدرب عبدالعزيز الشراري والخيال نمر الشراري .

*الشوط الثاني، لخيول الإنتاج المحلي “مفتوح” وبمسافة ٢٠٠٠ متر حيث جاء بالمركز الاول، الفرس: “معدنيه” للمالك اسطبل العكوف والمدرب حسام العكوف والخيال حمود الشمري.

*الشوط الثالث، شوط الكأس، لخيول الإنتاج المحلي “مفتوح”وبمسافة ٢٠٠٠ متر حيث جاء بالمركز الاول، الجواد: “الهندواني” للمالك عبدالعزيز العبدلي والمدرب طارق العبدلي

والخيال عبدالله الحماد.

وفي نهاية السباق سلم المهندس الرويلي الجوائز للفائزين.

وكان الحفل قد أقيم بتنظيم مُميز من لجان النادي المُنظمه وبمشاركة مشكورة من قوة المهمات والواجبات الخاصة والدفاع المدني والهلال الأحمر السعودي والمفوضية الكشفيه بدومة الجندل ومجلس شباب الجوف بقطاع دومة الجندل، وبرعاية إعلامية من ملتقى إعلاميي الجوف .