وزير يمني يدعو المجتمع الدولي للضغط على الميليشيات لفك ‏الحصار عن ‏المحافظات

المناطق _عدن

طالب وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح ، ‏المجتمع ‏الدولي بممارسة كل وسائل الضغط لفك الحصار عن كافة ‏المحافظات الواقعة تحت سيطرة ‏المليشيا الحوثية الانقلابية الموالية لإيران .

ودان الحصار المسلح الذي تفرضه المليشيا الإيرانية على ‏مديرية الشِعِر شرق ‏محافظة إب منذ عدة أيام وتهجير المدنيين من ‏منازلهم واختطاف الأهالي في عدد من قرى ‏المديرية ومنع حركة التنقل ‏داخل قرى المديرية والمديريات المجاورة .

وقال فتح في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن الحصار الذي تفرضه المليشيا ‏على عدد من المحافظات جريمة ‏حرب وضد الإنسانية تضاف إلى سلسلة جرائم مليشيا ‏الحوثي بحق ‏الإنسانية التي ترتكب يوميًا في اليمن .

ودعا المسؤول اليمني، منسقة الشؤون الإنسانية في بلاده ليزا ‏غراندي بإدانة هذا الحصار ‏وكافة الجرائم التي تقوم به المليشيا بحق ‏المدنيين في اليمن والعمل على فك الحصار ‏المفروض على المديرية ‏والمحافظات اليمنية باعتبار كافة هذه التصرفات جرائم إرهابية ‏ينبغي ‏الوقوف أمامها بكل قوة وحزم .