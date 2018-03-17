وزير يمني يدعو المجتمع الدولي للضغط على الميليشيات لفك ‏الحصار عن ‏المحافظات

طالب وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح ، المجتمع الدولي بممارسة كل وسائل الضغط لفك الحصار عن كافة المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية الانقلابية الموالية لإيران .
ودان الحصار المسلح الذي تفرضه المليشيا الإيرانية على مديرية الشِعِر شرق محافظة إب منذ عدة أيام وتهجير المدنيين من منازلهم واختطاف الأهالي في عدد من قرى المديرية ومنع حركة التنقل داخل قرى المديرية والمديريات المجاورة .
وقال فتح في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن الحصار الذي تفرضه المليشيا على عدد من المحافظات جريمة حرب وضد الإنسانية تضاف إلى سلسلة جرائم مليشيا الحوثي بحق الإنسانية التي ترتكب يوميًا في اليمن .
ودعا المسؤول اليمني، منسقة الشؤون الإنسانية في بلاده ليزا غراندي بإدانة هذا الحصار وكافة الجرائم التي تقوم به المليشيا بحق المدنيين في اليمن والعمل على فك الحصار المفروض على المديرية والمحافظات اليمنية باعتبار كافة هذه التصرفات جرائم إرهابية ينبغي الوقوف أمامها بكل قوة وحزم .
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