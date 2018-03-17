سمو وزير الداخلية يزور مجمع الإنتربول العالمي للابتكار في سنغافورة

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زار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، اليوم ، مجمع الإنتربول العالمي للابتكار في سنغافورة .

وكان في استقبال سموه لدى وصوله المجمع معالي وزير الشؤون الداخلية وزير القانون بجمهورية سنغافورة كاسيفيس شانموقام.

واطلع سمو وزير الداخلية خلال الزيارة على آلية العمل والتدريب في المجمع ، واستمع لشرح موجز عن استعدادات الإنتربول لمواجهة التهديدات المستقبلية، بالإضافة إلى الشراكات التي يعقدها الإنتربول مع الدول الأعضاء لدعم التحقيقات الجنائية الدولية .

يذكر أن المملكة عضواً فاعلاً في منظمة الشرطة الجنائية الدولية ” الإنتربول ” منذ العام 1956.