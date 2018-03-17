شرطة مكة تكشف عن ملابسات قضية قتل العاملة في منزل كفيلها

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كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد عاطي القرشي أن مركز شرطة جرول بالعاصمة المقدسة تبلغ أمس الجمعة عن وجود عاملة إندونيسية متوفية داخل منزل كفيلها و تبين وجود عدة طعنات في جسدها، مما رجّح فرضية جريمة قتل.

بعدها، تم تشكيل فريق عمل لكشف الظروف والملابسات المصاحبة للوفاة. واشتبه المحققون بأحد أبناء كفيل العاملة، لعدد من المعطيات، وقد تم القبض عليه وإحالته مع كامل أوراق القضية للنيابة العامة المختصة.

وكان صاحب المنزل، وهو سعودي الجنسية، هو من قام بإحضار الخادمة التي تعمل بنظام الساعات، بعد صلاة الجمعة لتنظيف منزله، وأثناء عودته تفاجأ بمقتلها داخل دورة المياه.