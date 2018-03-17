تأهيل الدرعية يطور مهارات “120” موظفة من منسوباته على الحاسب الآلي

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اقام مركز التأهيل الشامل للإناث بالدرعية التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الشهر الجاري ستة برامج لتطوير مهارات 120 موظفة من منسوباته بالتعاون مع بعض الجهات ومراكز التدريب المعروفة.

تناولت الدورة الأولى “المحاور الذكي “التي قدمتها المدربة ريم العنقري مفهوم الحوار وأهميته وآدابه وأهم صفات المحاور الجيد و تحدثت المدربة صندلة العمري في دورة “نظام الموارد البشرية”عن اهم الأنظمة الحديثة في هذا المجال بمايتناسب مع طبيعة العمل داخل المركز كما تعرفت المتدربات في دورة الحاسب الآلي التي قدمتها المدربة صفية الفيصل على مهارات استخدام الحاسب الآلي وكيفية توظيف برامج الحاسب الآلي في مجال تخطيط وتنفيذ البرامج مع شرح تلك البرامج والتطبيق العملي عليها.

بدورها تناولت المدربة البندري في الدورة الرابعة ” الكنز الذب بداخلك ” طرق تقدير الذات واكتشاف قدراتها وصقلها بينما وضحت المدربة نوف القحطاني للمتدربات انواع الطفايات واجزاءها واستخداماتها خلال دورة ” الأمن والسلامة” وتعرفت الموظفات في دورة ” التغير الايجابي” التي قدمتها لمياء الدوسري على مهارات التفكير الايجابي والتغلب على الصعوبات في مجالات الحياة مع الاستشهاد بالآيات القرانية والاحاديث الداله على ذلك وقد صاحب جميع الدورات توزيع العديد من المنشورات التثقيفية والتوعوية على المتدربات وفتح باب النقاش معهن.

يذكر ان مركز التأهيل الشامل بالدرعية يوفر جميع انواع الرعاية لأكثر من 342 مستفيدة من ذوات الإعاقة بالإضافة إلى خدمة الإيواء كما يعمل من خلال مثل هذه البرامج على تطوير مهارات الموظفات العاملات معهن .