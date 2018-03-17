أمطار متفرقة على منطقة الباحة

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هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة مصحوبة بزخات من البرد، شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، ومحافظات بلجرشي، والعقيق، وبني حسن، والمندق، والقرى، وقلوه، والمراكز التابعة لها، ومنتزهات رغدان، وبني ظبيان، والأمير مشاري، وشهبه، والثروة الوطنية، وبني عدوان، ونخال الوطني، والخلب.. ارتوت على إثرها الأرض.

جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.