الإعلام القطري مشغول بحديث ولي العهد عن إيران ..!

المناطق - الرياض (خاص)

لاحديث للإعلام القطري اليوم أهم مما قاله الأمير محمد بن سلمان عن ايران في لقائه الهام لشبكة سي بي إس الأميركية الذي تترقب الأنظار لبثه كاملاً الأحد، إضافة إلى شغلها الشاغل بالزيارة المهمة والمرتقبة التي يقوم بها سمو ولي العهد للولايات المتحدة الأميركية بعد غدٍ.

إعلام الدوحة الذي جيّش مواده ووظف كاريكاتيراته واقلام كتابه دفاعاً عن طهران، ورداً على ماذكره ولي العهد عن النظام هناك، ووصفه خامنئي بهتلر الشرق الأوسط، كان أحرص من إعلام ايران نفسها في الوقوف الى جانب “الشريفة طهران” وانتقاد حتى ماذكره سموه بتوجه السعودية لإمتلاك سلاح نووي في حال أقدمت ايران على ذلك.

ويبدو ان تصريحات ولي العهد الأخيرة في البرنامج الأميركي الشهير 60 دقيقة والذي ينتظر ان يكشف المزيد من الرسائل تجاه ايران وغيرها، وان يكون مليئاً بالشفافية والثقة والطموح، والذي يأتي تزامناً مع قرب زيارة ولي العهد المهمة لواشنطن.. يبدو أنها حركت كافة دوائر صنع القرار في الدوحة وأثارت مؤسساتهم الإعلامية والسياسية على حد سواء، ليظهر نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع القطري خالد العطيه بتصريحات “تناقلتها الصحف الإيرانية” طالب فيها بضرورة (الحوار مع ايران) لتسوية الخلافات وإحلال الامن في المنطقة، كما خرج وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بتصريحات صحافية تعليقاً على حديث ولي العهد عن اتجاه الرياض لتطوير قنبلة نوويه في حال أقدمت ايران على تلك الخطوة، قائلاً ان ايران تأمل ألا تمتلك الرياض السلاح النووي لأن ذلك كما يقول سيهدد أمنها وأمن دول المنطقة، مشيرا الى ان بلاده تعلم نوايا السعودية في ذلك.

الاعلام القطري، لم يقف عند هذا الحد في انشغاله بتحليل دلالات وأبعاد الزيارة التاريخية لولي العهد لأميركا وما واكبها من تصريحات، امتداداً لمتابعاته السابقة لنتائج زيارات سموه الاخيرة لكلا من مصر وبريطانيا، بل عمد الى بث الشائعات عن اجندات هذه الزيارة واقحام قطر في جدول الزيارة والحديث عن لقاء مرتقب سيجمع ترمب ومسؤولي دول المقاطعه بحضور امير قطر لمناقشة الملف القطري، الذي بينما هو شغلهم الشاغل وقضيتهم الأهم في الدوحة، ننظر اليها كما قال ولي العهد كقضية صغيرة جداً جداً، لأن لدينا ماهو أهم وأكبر.