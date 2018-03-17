احدث الأخبار

بعد تثبيت المعلمات البديلات .. خريجات كليات التربية وبأكثر من 300 هاشتاق نحن أولى بالتعيين والتوظيف
أبرز المواد
 نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد العريف سهيلي
منطقة جازان
 الأمير سلطان بن سلمان : اختيار المملكة نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للطيران يمثل تقديراً دوليا مهما لدورها في نشر ثقافة الطيران
أبرز المواد
 فيصل بن خالد يستقبل أهالي عسير المعزين في وفاة أخيه الأمير بندر بن خالد
منطقة عسير
 أكثر من 25 مواطناً يخسرون دعاواهم ضد الصندوق العقاري بالجوف
منطقة الجوف
 الإعلام القطري مشغول بحديث ولي العهد عن إيران ..!
أبرز المواد
 أمطار متفرقة على منطقة الباحة
أبرز المواد
 تأهيل الدرعية يطور مهارات “120” موظفة من منسوباته على الحاسب الآلي
منطقة الرياض
 مؤسسة التقاعد تعلن عن استراتيجيتها حتى 2022م
أبرز المواد
 (284) مجلساً بلدياً تعقد 3769 جلسة وتصدر 7975 قراراً خلال عام 1438هـ
أبرز المواد
 صاعقة رعدية تضرب قطيع إبل بمحافظة رماح وتصرع “11” ناقة
أبرز المواد
 وفاة الطبيب برازلتون الذي غيّر النظرة إلى الأطفال حديثي الولادة
أبرز المواد
شاهد.. لحظة “محرجة” لسقوط وزير الخارجية الروسي أمام الجمهور

شاهد.. لحظة “محرجة” لسقوط وزير الخارجية الروسي أمام الجمهور

أبرز المواد
تصريحات عنصرية لوزير داخلية ألمانيا ضد الإسلام .. وميركل ترد عليه بـ 6 كلمات

تصريحات عنصرية لوزير داخلية ألمانيا ضد الإسلام .. وميركل ترد عليه بـ 6 كلمات

أبرز المواد
شاهد.. إيرانيون يديرون ظهورهم لخطيب الجمعة: “روحاني الكذاب.. روحاني الكذاب”

شاهد.. إيرانيون يديرون ظهورهم لخطيب الجمعة: “روحاني الكذاب.. روحاني الكذاب”

أبرز المواد
أرامكو تفتح باب القبول لحملة الثانوية في الابتعاث الجامعي

أرامكو تفتح باب القبول لحملة الثانوية في الابتعاث الجامعي

أبرز المواد

أكثر من 25 مواطناً يخسرون دعاواهم ضد الصندوق العقاري بالجوف

أكثر من 25 مواطناً يخسرون دعاواهم ضد الصندوق العقاري بالجوف
http://almnatiq.net/?p=553253
المناطق - الجوف

حسمت المحكمة الإدارية بمنطقة الجوف الجدل في دعوى أكثر من 25 مواطناً صدرت لهم موافقة الإقراض سابقاً من صندوق التنمية العقارية .
وجاءات الأحاكم بنقض تلك الدعاوى لصالح الصندوق وعدم إلزامه بدفع قيمة القرض من رأس ماله، وأن يعاملون وفق الأنظمة الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء بتحويل المستفيدين إلى البنوك المحلية .

وكان ما يقارب 25 مواطناً ممن  صدرت لهم موافقة الإقراض قد تقدموا للمحكمة الإدارية بمنطقة الجوف خلال الستة  أشهر الماضية بدعوى على الصندوق بطلب إلزامه دفع قيمة القرض ألـ 500 ألف ريال من رأس ماله وعدم تحويلهم للبنوك المحلية وفق انظمة الصندوق الجديده التي تسهم بتسريع الموافقه لمن هم على قائمة الانتظار  .وتعتبر هذه الاحكام قطعيه من المحكمة  مالم يتم الاستئناف

وفي اتصال هاتفي بمدير عام فرع صندوق التنمية العقارية بالجوف المهندس منصور بن فايز الزارع أكد تسلم الفرع لهذه الأحكام رسمياً .

روابط ذات صلة

عشقي ومعدنية والهندواني تفوز بكأس غرفة الجوف بسباق فروسية دومة الجندل

عشقي ومعدنية والهندواني تفوز بكأس غرفة الجوف بسباق فروسية دومة الجندل
الشراري يتحدث عن تجاربه و رحلاته في لقاء الخميس بالجوف

الشراري يتحدث عن تجاربه و رحلاته في لقاء الخميس بالجوف
تقنية بنات الجوف نفذت ورش عمل مجانية لمتدرباتها

تقنية بنات الجوف نفذت ورش عمل مجانية لمتدرباتها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*