أكثر من 25 مواطناً يخسرون دعاواهم ضد الصندوق العقاري بالجوف

المناطق - الجوف

حسمت المحكمة الإدارية بمنطقة الجوف الجدل في دعوى أكثر من 25 مواطناً صدرت لهم موافقة الإقراض سابقاً من صندوق التنمية العقارية .

وجاءات الأحاكم بنقض تلك الدعاوى لصالح الصندوق وعدم إلزامه بدفع قيمة القرض من رأس ماله، وأن يعاملون وفق الأنظمة الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء بتحويل المستفيدين إلى البنوك المحلية .

وكان ما يقارب 25 مواطناً ممن صدرت لهم موافقة الإقراض قد تقدموا للمحكمة الإدارية بمنطقة الجوف خلال الستة أشهر الماضية بدعوى على الصندوق بطلب إلزامه دفع قيمة القرض ألـ 500 ألف ريال من رأس ماله وعدم تحويلهم للبنوك المحلية وفق انظمة الصندوق الجديده التي تسهم بتسريع الموافقه لمن هم على قائمة الانتظار .وتعتبر هذه الاحكام قطعيه من المحكمة مالم يتم الاستئناف .

وفي اتصال هاتفي بمدير عام فرع صندوق التنمية العقارية بالجوف المهندس منصور بن فايز الزارع أكد تسلم الفرع لهذه الأحكام رسمياً .