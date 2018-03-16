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فيصل بن خالد يستقبل أهالي عسير المعزين في وفاة أخيه الأمير بندر بن خالد

فيصل بن خالد يستقبل أهالي عسير المعزين في وفاة أخيه الأمير بندر بن خالد
http://almnatiq.net/?p=553256
المناطق - أبها
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير مساء اليوم بالصالة الرئيسية بالخالدية ، أصحاب الفضيلة المشايخ ،والقضاة وشيوخ القبائل ومحافظي المحافظات ومديري الإدارات الحكومية والقيادات الامنية وأعضاء مجلس المنطقة والمجلس البلدي وجمعاً من الأهالي الذين قدموا لسموه التعازي في وفاة أخيه صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن عبدالعزيز – رحمه الله – .

وقد أعرب سمو أمير منطقة عسير عن شكره وتقديره للجميع على ما أبدوه من مشاعر صادقة, مؤكداً سموه أن هذه المشاعر ليست بمستغربة من الجميع سائلاً المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته .

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