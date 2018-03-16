احدث الأخبار

أمل البكيرية يصعد للدرجة الثانية لأول مرة في تاريخه
الرياضة
 بالفيديو .. شاب سعودي بمحافظة الخرج يخاطر بحياته لإبعاد سيارة محترقة أمام منزل
أبرز المواد
 بعد تثبيت المعلمات البديلات .. خريجات كليات التربية وبأكثر من 300 هاشتاق نحن أولى بالتعيين والتوظيف
أبرز المواد
 نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد العريف سهيلي
منطقة جازان
 الأمير سلطان بن سلمان : اختيار المملكة نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للطيران يمثل تقديراً دوليا مهما لدورها في نشر ثقافة الطيران
أبرز المواد
 فيصل بن خالد يستقبل أهالي عسير المعزين في وفاة أخيه الأمير بندر بن خالد
منطقة عسير
 أكثر من 25 مواطناً يخسرون دعاواهم ضد الصندوق العقاري بالجوف
منطقة الجوف
 الإعلام القطري مشغول بحديث ولي العهد عن إيران ..!
أبرز المواد
 أمطار متفرقة على منطقة الباحة
أبرز المواد
 تأهيل الدرعية يطور مهارات “120” موظفة من منسوباته على الحاسب الآلي
منطقة الرياض
 مؤسسة التقاعد تعلن عن استراتيجيتها حتى 2022م
أبرز المواد
 (284) مجلساً بلدياً تعقد 3769 جلسة وتصدر 7975 قراراً خلال عام 1438هـ
أبرز المواد
شاهد.. لحظة “محرجة” لسقوط وزير الخارجية الروسي أمام الجمهور

شاهد.. لحظة “محرجة” لسقوط وزير الخارجية الروسي أمام الجمهور

أبرز المواد
تصريحات عنصرية لوزير داخلية ألمانيا ضد الإسلام .. وميركل ترد عليه بـ 6 كلمات

تصريحات عنصرية لوزير داخلية ألمانيا ضد الإسلام .. وميركل ترد عليه بـ 6 كلمات

أبرز المواد
شاهد.. إيرانيون يديرون ظهورهم لخطيب الجمعة: “روحاني الكذاب.. روحاني الكذاب”

شاهد.. إيرانيون يديرون ظهورهم لخطيب الجمعة: “روحاني الكذاب.. روحاني الكذاب”

أبرز المواد
أرامكو تفتح باب القبول لحملة الثانوية في الابتعاث الجامعي

أرامكو تفتح باب القبول لحملة الثانوية في الابتعاث الجامعي

أبرز المواد

ابن الشهيد يخاطب الامير خلال اداء العزاء في والده "ارحبوا يالأمير " ويرد عليه بكل ابوه حانيه

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد العريف سهيلي

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد العريف سهيلي
http://almnatiq.net/?p=553278
المناطق - جازان
نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، لوالد وذوي الشهيد العريف أحمد بن محمد سهيلي – رحمه الله – ، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد مدافعاً عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي بمحافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير.
وعبّر سموه خلال زيارته لمنزل الشهيد بمركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب ، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد ، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير في الدفاع عن أرض الحرمين الشريفين هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.
من جانبهم عبر والد وذوي الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة، ولسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على مواساتهم ، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان ، وأن استشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي.
حضر العزاء، محافظ الدرب عبدالعزيز بن محمد الطيار ، ورئيس مركز الشقيق حسين بن عبده العقيلي ، و مشائخ الشقيق وعددا من المسؤولين.
 

روابط ذات صلة

محافظة العارضة بجازان .. شموخ يعانق الجبل

محافظة العارضة بجازان .. شموخ يعانق الجبل
250 متسابقًا في برنامج الرياضة للجميع بتنمية وادي جازان

250 متسابقًا في برنامج الرياضة للجميع بتنمية وادي جازان
محافظ بيش ومدير عام صحة جازان يتفقدان الخدمات الصحية بالمحافظة

محافظ بيش ومدير عام صحة جازان يتفقدان الخدمات الصحية بالمحافظة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*