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بعد تثبيت المعلمات البديلات .. خريجات كليات التربية وبأكثر من 300 هاشتاق نحن أولى بالتعيين والتوظيف

بعد تثبيت المعلمات البديلات .. خريجات كليات التربية وبأكثر من 300 هاشتاق نحن أولى بالتعيين والتوظيف
http://almnatiq.net/?p=553290
المناطق - عادل الزهراني
بعد  قرار  تثبيت  البديلات  استبشر  خريجات  كليات  التربية  أن  يشملهن  القرار  فقد  تفاجأن  بعدم  شمولهن  بهذا  القرار  وكلهن  أمل  في  الله  ثم  بخادم  الحرمين  حفظه الله  ورعاه  بأن  ينظر  إلى  وضعهن  بعد  صدور  توصية  لهن  من مجلس  الشورى  بالحصر  والتوظيف  إلى  أن  ملف قضيتهن  بين  التعليم  والخدمة المدنية  ظل  حائرا  في  انتظار  مكرمة  ملكية  تخرجهن  من عناء  الانتظار  الذي  ارهقهن  سنوات  وهن  أجدر  وأولى  وليس  لهن  إلا   مهنة التعليم  فأصبحن  يطالبن  بحقهن  بكل  الوسائل  المتاحة  راجين  من الله  أن  يسخر  لهن  مايتمنينن من الحصر  والتوظيف  الفوري  وقد  أنشأن  عدد من  الهاشتاقات  التي  تعدت  حاجز  ال300  هاشتاق  لعل  صوتهن  يصل  إلى  من يهمه  الأمر  وقد  علق  عدد من  رواد  التواصل  والمهتمين  بهذه  القضية  وذكرو  على  حساباتهم  مشاركين  بآخر  هاشتاق  تحت  وسم
#تنفيذ_توصيه_كليات_التربيه٢٥٠
الدكتور  خالد  مساعد  الزهراني
‏مجلس الشورى أكد على حق خريجي وخريجات كليات التربية وطالب وزارتي الخدمة والتعليم بمعاملتهم معاملة خريجي الكليات المتوسطة وهذا يعني التوظيف ( المباشر ) نظرا لطبيعة إعدادهم ( معلمين ومعلمات ) لا مجال لهم غير ذلك .
اما المغردة هدى
‏‎
نحن الأجدر بالتوظيف
اجتزنا التطبيق الميداني تحت إشراف مشرفات من وزارة التربية والتعليم وأعضاء هيئة التدريس بالكلية
وفرضوا قياس لتعطيلنا
وشروط أخرى تعجيزية
نطالب بالحصر والتوظيف اسوة بالكليات المتوسطة و المعاهد
وفاء ذكرت
‏نحن لسنا إلا

مخرجــات التعليــم

انصفتنا الشورى وننتظر وزارتا التعليم والخدمة المدنية

نناشد ، نصرخ ، خطابات ، برامج

لا مجيـــب

تساؤلات يواجهها صمت

أبو عبدالله غرد  بقوله
‏‎#تنفيذ_توصيه_كليات_التربيه٢٥٠

20عام دون حل لمشكلة خريجات كليات التربية التابعة لوزارة التعليم والحاصلات على أعلى المؤهلات في التربية (بكالوريوس) لم يتم تعيينهن حتى الآن

لماذا
وما الأسباب التي منعت تعيينهن ياوزارة التعليم

الغريب أن الوزارة وخلال20سنة الماضية عينت أقل منهن مستوى

بنت  سلمان ذكرت
‏ندعوا الجميع للمشاركة في هاشتاق
‎#تنفيذ_توصيه_كليات_التربيه٢٥٠
استعدوا ياخريجات كليات التربيه نبغى صوتنا يصل لوالدنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين محمد بن سلمان والوزراء
وكل مسؤول يهمه امر بنات الوطن
اما ود فغردت. .
‏‎#تنفيذ_توصيه_كليات_التربيه٢٥٠
الحصر والتوظيف المكاني العاجل نحن الأجدر بالتوظيف والتدريس تربويات نريد تنفيذ التوصيه بمكرمة ملكيه أسوة بغيرها من مخرجات وزارة  التعليم

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