بالفيديو .. شاب سعودي بمحافظة الخرج يخاطر بحياته لإبعاد سيارة محترقة أمام منزل

الخرج - أشرف العصيمي

نجح شاب سعودي من محافظة الخرج في أبعاد سيارة نشب فيها حريق أمام منزل تسكنه أسرة مستخدماً سيارته لإبعاد السيارة المحترقة قبل أن تمتد النيران منها إلى المنزل وتسبب في كارثة كبيرة .

وفي تصريح خاص “لصحيفة المناطق” لشاب خالد العنزي الذي اقدم بشجاعته أوضح ان سبب اقدامه وقيامه بأبعاد السيارة المحترقة من أمام المنزل هو سماع صراخ أهل المنزل والأطفال يطلبون الاستنجاد فقام مستخدماً سيارته لإبعاد السيارة المحترقة قبل أن تمتد النيران إلى المنزل.

و قد وقع الحادث عصر اليوم السبت في حي الهدا بمحافظة الخرج وباشرت إدارة الدفاع المدني اطفاء الحريق .

ويعتبر عمل الشاب عمل بطولي محل الثناء والتقدير ومثال للشجاعة .