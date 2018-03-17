أمل البكيرية يصعد للدرجة الثانية لأول مرة في تاريخه

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأمل الإنجاز التاريخي بالصعود لمصاف دوري أندية الدرجة الثانية لأول مرة في تاريخه.

ولعب الأمل مباراة أياب دور الـ 16 في تصفيات بطولة المملكة لأندية الدرجة الثالثة امام عرعر على ملعب مدينة عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بعرعر يوم أمس الجمعة وخسرها بنتيجة 3-1 وتأهل بالفوز بمجموع المباراتين 4-3 بعد ان فاز في مباراة الذاهب 3-0

وشهدت المباراة حضور رئيس هيئة اعضاء شرف النادي عمران محمد السويلم وعضو الشرف عبدالرحمن الخليفي وعدد من محبي وجماهير الأمل الحاضرة للمباراة.

وأطلقت جماهير نادي الامل الحاضرة مع اللاعبين الاهازيج بمناسبة تحقيق الإنجاز التاريخي واحتفلت مع رئيس النادي عبدالرحمن الحضيف ” رجل الإنجاز ” ورئيس هيئة اعضاء الشرف عمران السويلم وعضو الشرف عبدالرحمن الخليفي.

وأعرب رئيس النادي الحضيف عن سعادته بمناسبة صعود الفريق ، وقال: نحمد الله على تحقيق هذا الانجاز الذي نفخر به جميعا ونقدم التهنئة الى محافظ البكيرية المهندس صالح الخليفة الذي كان داعماً حقيقياً للنادي وإلى رئيس واعضاء شرف النادي الداعمين للنادي ومن إنجاز الى إنجاز بإذن الله، كما قدم الحضيف التهنئة الى اللاعبين وكل من حقق الانجاز ومنح كل لاعب 10 آلاف ريال بمناسبة التأهل، وختم الحضيف حديثه بقوله : نتطلع في المستقبل تحقيق الى المزيد من الإنجازات وهدفنا الوصول لدوري المحترفين.

كما قدم رئيس هيئة اعضاء الشرف عمران السويلم التهنئة للاعبين ابطال الإنجاز مؤكداً ان هذا الإنجاز سيضل عالقاً في اذهان الجميع حيث انه تحقق لأول مرة في تاريخ النادي.

واشاد السويلم بالمستويات التي قدمها الفريق طوال الموسم وبالجهد والعمل الكبير من ادارة النادي متمنياً تحقيق مزيداً من الإنجازات.

كما اشاد عضو شرف النادي عبدالرحمن الخليفي بتحقيق النادي لهذا الإنجاز مؤكداً ان اللاعبين كانوا على قدر المسؤولين بتحقيق النجار مؤكداً ان الطموح الوصول لأعلى المستويات وتحقيق الإنجازات في قادم السنوات بإذن الله .