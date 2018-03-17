محافظ الأسياح يستقبل لجنة الشباب ويطلعهم على دور المجلس المحلي

المناطق - الأسياح

استقبل محافظ الأسياح رئيس المجلس المحلي محمد العريفي في مكتبه عدداً من أعضاء لجنة شباب الأسياح لإطلاعهم على أهداف ودور المجلس المحلي وما يقدمه من جهود تكاملية مع مجلس المنطقة والجهات ذات العلاقة لتلبية احتياجات المحافظة التنموية.

وبيّن العريفي للشباب أن المجلس المحلي يرأسه المحافظ وبعضوية مدراء ورؤساء الدوائر الحكومية وممثلين عن الأهالي كصوت للمواطن وأن من أهم أدواره مناقشة ما يطرحه المجلس من مواضيع ويقترحها أحياناً ومن ثم ترفع للعرض على مجلس المنطقة برئاسة سمو الأمير لدراستها وإقرارها ومن ثم رفعها للجهة المعنية لإدراجها ضمن موازنة الدولة العامة.

وطالب محافظ الأسياح بأن يكون للشباب إسهام في التنمية من خلال التواصل مع المجلس المحلي بأفكارهم ومقترحاتهم التي تخدم العمل التنموي وتسهم في تلبية متطلبات هذه الفئة كجزء هام لا يتجزأ من المجتمع الكلي المستهدف بالتنمية

الشباب في مداخلاتهم خلال الاستقبال عبروا عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ الأسياح لقاء دعمه وتوجيهاته للجنة وما قدمه من شرح عن طبيعة المجلس المحلي ودوره في المحافظة

حضر الاستقبال وكيل المحافظة نايف بن حجاج ومدير مستشفى الأسياح عضو المجلس المحلي الأخصائي أول موسى الهزازي .