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الأمير أحمد بن فهد يوجه بعدم إقامة أي مظاهر احتفالية لزياراته لمحافظات المنطقة

الأمير أحمد بن فهد يوجه بعدم إقامة أي مظاهر احتفالية لزياراته لمحافظات المنطقة
http://almnatiq.net/?p=553311
الدمام - عبدالله السعيدي
وجّه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بعدم إقامة أي مظاهر احتفالية خلال الزيارة التي يقوم بها سموه غداً الأحد  لعدد من محافظات المنطقة ” الجبيل،  النعيرية،  قرية العليا،  رأس تنورة ” وصرف أي مبالغ مرصودة لذلك على الجمعيات الخيرية في تلك المحافظات.
 
وأكد سموه في خطاب بعثه لمحافظي المحافظات التي سيقوم بزيارتها بأن زيارته التفقدية تأتي بتوجيه من سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد يحفظهما الله،  وبمتابعة من سمو أمير المنطقة الشرقية لتلمس احتياجات تلك المحافظات والوقوف على مطالب الأهالي والاطلاع على المشاريع التنموية والنهضة الشاملة التي تعيشها مختلف المحافظات.
 
وبين سموه بأن مجتمعنا عُرف بالترابط الاجتماعي والتكاتف والتعاون والبذل للمحتاجين، مقدما سموه الشكر للأهالي ورجال الأعمال الذين أبدوا ترحيبهم وسعادتهم بهذه الزيارة.

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