انقلاب شاحنة نقل غاز تغلق طريق بيش وتقدير كبير لرجال الدفاع المدني

المناطق - جازان

تعاملت فرق الدفاع المدني بمحافظة بيش بكل اقتدار مع حادثة انقلاب شاحنة محملة بإسطوانات الغاز بطريق بيش – صبيا مساء اليوم.

وكانت فرق الدفاع المدني والجهات الأمنية باشرت الحادثة عقب خلل فني بالشاحنة تسبب وانقلابها و إغلاق أحد المسارات بالطريق الدولي.

ووقف “جوال المناطق ” على الحادث ورصد جهود الدفاع المدني الذي بادر بنشر مادة ورغوة لتفادي أي حريق او اضرار جراء سقوط عدد كبير من أسطوانات الغاز بالطريق العام وقرب محطة محروقات.

ولم تسجل اصابات او وفيات نتيجة الحادث ولله الحمد ، وعبر عددا من الحضور عن تقديرهم الكبير لرجال الدفاع المدني والجهات الأمنية المشاركة ، في تفادي وقوع كارثة عقب تضحياتهم لعزل الحادث عن المركبات والمتواجدين قرب المحلات التجارية بالطريق الدولي.