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حملة شرقية بلا أمية في المخيمات البرية

حملة شرقية بلا أمية في المخيمات البرية
http://almnatiq.net/?p=553326
الدمام - منال الدوسري
نظمت ادارة تعليم الكبيرات بتعليم المنطقه الشرقيه  تحت شعار ( حمله شرقيه بلا اميه) مساء أمس الأول في أحد المخيمات البرية بمدينة الدمام حملتها في محو الأمية وتأتي  ضمن مبادره استدامه التعليم مدى الحياه لمحو أميه الكبار لالحاقهم بمدارس تعليم الكبار، والحاق الشباب من الجنسين ممن يحملون مؤهل ثانويه عامه فأقل ببرنامج الحي المتعلم وهو برنامج ينفذ في الاحياء ذات المستوى الاقتصادي المنخفض بهدف تزويد قاطني الحي من الجنسين بالمهارات الحياتيه والمهنيه التي تؤهلهم لرفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي والتوعوي ولتوفير فرص التعلم والتدريب المتنوع.
ضم المخيم اركان مختلفه منها ركن لغتنا ابداع وامتاع ، مكتبه متنقله ، لغه الضاد وأهمية اللغة العربيه.
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حضر الفعاليه مديره اداره تعليم الكبيرات بالمنطقه الشرقيه أ/ سعاد الخالدي والتي اثنت على جهود المشاركات بالحمله واكدت على اهميه هذه الحمله حيث تنقلت في عدة اماكن منها مطار الملك فهد  الدولي وجسر الملك فهد.

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