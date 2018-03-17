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وزير الداخلية يصل إلى جمهورية الفلبين في زيارة رسمية

وزير الداخلية يصل إلى جمهورية الفلبين في زيارة رسمية
http://almnatiq.net/?p=553329
المناطق - واس

وصل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، وزير الداخلية ، مساء اليوم إلى جمهورية الفلبين في زيارة رسمية .
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار قاعدة فيلامور الجوية ، معالي وزير الداخلية والحكم المحلي في جمهورية الفلبين إدواردو آنيو ، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا السفيرة هيجي كنتانا ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الفلبين الدكتور عبدالله البصيري ، وسفير الفلبين لدى المملكة عدنان ألونتو ، وأعضاء سفارة المملكة في الفلبين.

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