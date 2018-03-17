ذهبيتان وفضيتان لنادي الامجاد في ملتقي المملكة الثاني للمسافات المتوسطة والوثب للقوى

المناطق - جازان

ضمن ملتقي المملكة الثاني لالعاب القوى للمسافات المتوسطة والوثب لابطال المناطق لدرجتي الناشئين والشباب والتي اقيمت في ملعب الامير فيصل بن فهد بالملز خلال الفترة ٢٨- ١٤٣٩/٦/٢٩ حيث حقق لاعبي نادي الامجاد من صبيا ذهبيتان وفضيتان وذلك كالتالي

١- حقق اللاعب محمد احمد جعفري المركز الاول والميدالية الذهبية في سباق ٣٠٠٠متر

٢- حقق اللاعب حسين احمد جربي المركز الاول والميدالية الذهبية في سباق ٣٠٠٠ متر موانع

٣- حقق اللاعب سلطان محمد زولان المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق ٢٠٠٠متر موانع

٤- حقق اللاعب سلطان محمد زولان المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق ٣٠٠٠متر من جانبه هنأ العضو السابق في اتحاد القوى السعودي رئيس مجلس ادارة نادي الامجاد بصبيا الاستاذ/ علي بن يحيى مصيخ اعضاء مجلس الادارة و الجهازين الاداري والفني واللاعبين بهذه الانجازات المتوالية في العاب القوى مؤكدا الاستمرار في دعم وتحفيز ومكافأة اللاعبين وتذليل كافة الصعاب في سبيل تحقيق المزيد من الإنجازات .