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ذهبيتان وفضيتان لنادي الامجاد في ملتقي المملكة الثاني للمسافات المتوسطة والوثب للقوى

ذهبيتان وفضيتان لنادي الامجاد في ملتقي المملكة الثاني للمسافات المتوسطة والوثب للقوى
http://almnatiq.net/?p=553332
المناطق - جازان

ضمن ملتقي المملكة الثاني لالعاب القوى للمسافات المتوسطة والوثب لابطال المناطق لدرجتي الناشئين والشباب والتي اقيمت في ملعب الامير فيصل بن فهد بالملز خلال الفترة ٢٨- ١٤٣٩/٦/٢٩ حيث حقق لاعبي نادي الامجاد من صبيا ذهبيتان وفضيتان وذلك كالتالي
١- حقق اللاعب محمد احمد جعفري المركز الاول والميدالية الذهبية في سباق ٣٠٠٠متر
٢- حقق اللاعب حسين احمد جربي المركز الاول والميدالية الذهبية في سباق ٣٠٠٠ متر موانع
٣- حقق اللاعب سلطان محمد زولان المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق ٢٠٠٠متر موانع
٤- حقق اللاعب سلطان محمد زولان المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق ٣٠٠٠متر من جانبه هنأ العضو السابق في اتحاد القوى السعودي رئيس مجلس ادارة نادي الامجاد بصبيا الاستاذ/ علي بن يحيى مصيخ اعضاء مجلس الادارة و الجهازين الاداري والفني واللاعبين  بهذه الانجازات المتوالية في العاب القوى مؤكدا الاستمرار في دعم وتحفيز ومكافأة اللاعبين وتذليل كافة الصعاب في سبيل تحقيق المزيد من الإنجازات .

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