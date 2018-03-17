ضمن ملتقي المملكة الثاني لالعاب القوى للمسافات المتوسطة والوثب لابطال المناطق لدرجتي الناشئين والشباب والتي اقيمت في ملعب الامير فيصل بن فهد بالملز خلال الفترة ٢٨- ١٤٣٩/٦/٢٩ حيث حقق لاعبي نادي الامجاد من صبيا ذهبيتان وفضيتان وذلك كالتالي
١- حقق اللاعب محمد احمد جعفري المركز الاول والميدالية الذهبية في سباق ٣٠٠٠متر
٢- حقق اللاعب حسين احمد جربي المركز الاول والميدالية الذهبية في سباق ٣٠٠٠ متر موانع
٣- حقق اللاعب سلطان محمد زولان المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق ٢٠٠٠متر موانع
٤- حقق اللاعب سلطان محمد زولان المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق ٣٠٠٠متر من جانبه هنأ العضو السابق في اتحاد القوى السعودي رئيس مجلس ادارة نادي الامجاد بصبيا الاستاذ/ علي بن يحيى مصيخ اعضاء مجلس الادارة و الجهازين الاداري والفني واللاعبين بهذه الانجازات المتوالية في العاب القوى مؤكدا الاستمرار في دعم وتحفيز ومكافأة اللاعبين وتذليل كافة الصعاب في سبيل تحقيق المزيد من الإنجازات .
ذهبيتان وفضيتان لنادي الامجاد في ملتقي المملكة الثاني للمسافات المتوسطة والوثب للقوى
ضمن ملتقي المملكة الثاني لالعاب القوى للمسافات المتوسطة والوثب لابطال المناطق لدرجتي الناشئين والشباب والتي اقيمت في ملعب الامير فيصل بن فهد بالملز خلال الفترة ٢٨- ١٤٣٩/٦/٢٩ حيث حقق لاعبي نادي الامجاد من صبيا ذهبيتان وفضيتان وذلك كالتالي
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