أمير عسير يعزي أبناء الشيخ مشرف بن مطلق رحمه الله

المناطق - أبها

أجرى صاحب السمو الملكي فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير -، اتصالا هاتفيا بأبناء الشيخ مشرف بن مطلق بن شنان رحمه الله ، نقل فيه – تعازيه ومواساته لأبناء الفقيد (رحمه الله) .

وسأل سمو أمير منطقة عسير ، الله سبحانه وتعالى ، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ، وأن يلهم الجميع وذويه الصبر السلوان .

من جهتهم عبر أبناء الفقيد الشيخ مشرف بن مطلق رحمه الله ، كلاً من مطلق وسعد وخالد وعبدالله وعبدالرحمن وفيصل ، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو الأمير فيصل بن خالد حفظه الله، على تعازيه ومواساته لهم ، مؤكدين أن ذلك كان له أبلغ الأثر في تخفيف مصابهم ، سائلين الله تعالى ، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ، ويسكنه فسيح جناته ، و يحفظ سموه ولا يريه مكروها في عزيز .