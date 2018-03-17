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أمير عسير يعزي أبناء الشيخ مشرف بن مطلق رحمه الله

أمير عسير يعزي أبناء الشيخ مشرف بن مطلق رحمه الله
http://almnatiq.net/?p=553338
المناطق - أبها
أجرى صاحب السمو الملكي فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير -، اتصالا هاتفيا بأبناء الشيخ مشرف بن مطلق بن شنان رحمه الله  ، نقل فيه – تعازيه ومواساته لأبناء الفقيد (رحمه الله) .
وسأل سمو أمير منطقة عسير ، الله سبحانه وتعالى ، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ، وأن يلهم الجميع وذويه الصبر السلوان  .
من جهتهم عبر أبناء الفقيد الشيخ مشرف بن مطلق رحمه الله ، كلاً من مطلق وسعد وخالد وعبدالله وعبدالرحمن وفيصل  ، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو الأمير فيصل بن خالد حفظه الله، على تعازيه ومواساته لهم ، مؤكدين أن ذلك كان له أبلغ الأثر في تخفيف مصابهم ، سائلين الله تعالى ، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ، ويسكنه فسيح جناته ، و يحفظ سموه ولا يريه مكروها في عزيز .

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