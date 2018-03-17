أمير منطقة نجران يستقبل المعزين في وفاة الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد

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استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في منزله بالرياض اليوم، كلا من صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير بدر بن فهد بن سعد، وصاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن تركي بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن، وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير سعود بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير يوسف بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير بندر بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة حائل، وأصحاب السمو الأمراء والمعالي والفضيلة، وجمعًا من المواطنين الذين قدموا واجب العزاء في وفاة صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد – رحمه الله -.

كما كان في استقبال المعزين صاحب السمو الأمير منصور بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الأمير تركي بن فهد بن مشاري بن جلوي، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الأمير مشاري بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وعدد من أصحاب السمو الأمراء.

وعبر الجميع عن خالص عزائهم ومواساتهم، سائلين المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.