احدث الأخبار

أمير منطقة نجران يستقبل المعزين في وفاة الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد
منطقة نجران
 أمير عسير يعزي أبناء الشيخ مشرف بن مطلق رحمه الله
منطقة عسير
 ذهبيتان وفضيتان لنادي الامجاد في ملتقي المملكة الثاني للمسافات المتوسطة والوثب للقوى
الرياضة
 وزير الداخلية يصل إلى جمهورية الفلبين في زيارة رسمية
أبرز المواد
 حملة شرقية بلا أمية في المخيمات البرية
المنطقة الشرقية
 وزير الحرس الوطني يعزي في وفاة الشيخ مشرف بن مطلق بن شنان
منطقة الرياض
 انقلاب شاحنة نقل غاز تغلق طريق بيش وتقدير كبير لرجال الدفاع المدني
أبرز المواد
 الأمير أحمد بن فهد يوجه بعدم إقامة أي مظاهر احتفالية لزياراته لمحافظات المنطقة
المنطقة الشرقية
 لقي اشادات كبرى …مشروع بحث الدرس بالمتوسطة 45 بالطائف
منطقة مكة المكرمة
 محافظ الأسياح يستقبل لجنة الشباب ويطلعهم على دور المجلس المحلي
منطقة القصيم
 أمل البكيرية يصعد للدرجة الثانية لأول مرة في تاريخه
الرياضة
 بالفيديو .. شاب سعودي بمحافظة الخرج يخاطر بحياته لإبعاد سيارة محترقة أمام منزل
أبرز المواد
شاهد.. لحظة “محرجة” لسقوط وزير الخارجية الروسي أمام الجمهور

شاهد.. لحظة “محرجة” لسقوط وزير الخارجية الروسي أمام الجمهور

أبرز المواد
تصريحات عنصرية لوزير داخلية ألمانيا ضد الإسلام .. وميركل ترد عليه بـ 6 كلمات

تصريحات عنصرية لوزير داخلية ألمانيا ضد الإسلام .. وميركل ترد عليه بـ 6 كلمات

أبرز المواد
شاهد.. إيرانيون يديرون ظهورهم لخطيب الجمعة: “روحاني الكذاب.. روحاني الكذاب”

شاهد.. إيرانيون يديرون ظهورهم لخطيب الجمعة: “روحاني الكذاب.. روحاني الكذاب”

أبرز المواد
أرامكو تفتح باب القبول لحملة الثانوية في الابتعاث الجامعي

أرامكو تفتح باب القبول لحملة الثانوية في الابتعاث الجامعي

أبرز المواد

أمير منطقة نجران يستقبل المعزين في وفاة الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد

أمير منطقة نجران يستقبل المعزين في وفاة الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد
http://almnatiq.net/?p=553341
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في منزله بالرياض اليوم، كلا من صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير بدر بن فهد بن سعد، وصاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن تركي بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن، وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير سعود بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير يوسف بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير بندر بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة حائل، وأصحاب السمو الأمراء والمعالي والفضيلة، وجمعًا من المواطنين الذين قدموا واجب العزاء في وفاة صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد – رحمه الله -.
كما كان في استقبال المعزين صاحب السمو الأمير منصور بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الأمير تركي بن فهد بن مشاري بن جلوي، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الأمير مشاري بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وعدد من أصحاب السمو الأمراء.
وعبر الجميع عن خالص عزائهم ومواساتهم، سائلين المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

روابط ذات صلة

أكثر من 30 برنامجاً للتطوير والتوعية وخدمة المجتمع قدمتها الجامعة خلال ستة أشهر

أكثر من 30 برنامجاً للتطوير والتوعية وخدمة المجتمع قدمتها الجامعة خلال ستة أشهر
صحة نجران تبدأ في تنفيذ مشروع تطوير مستشفى نجران العام

صحة نجران تبدأ في تنفيذ مشروع تطوير مستشفى نجران العام
الكلية التقنية بنجران تستمر في استقبال طلبات التسجيل للأسبوع الثالث في برامج التدريب المجتمعي “أتقن”

الكلية التقنية بنجران تستمر في استقبال طلبات التسجيل للأسبوع الثالث في برامج التدريب المجتمعي “أتقن”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*