ثمن مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية القائم بأعمال وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، جهود ومواقف دول التحالف العربي الداعمة للشرعية وما تقدمه من دعم للشعب اليمني وإسناد للعمليات العسكرية ضد مليشيا الحوثي الإيرانية .
وأكد المقدشي خلال لقائه بمدنية مأرب محافظ صعدة اللواء هادي طرشان وعدد من القيادات العسكرية الاجتماعية بالمحافظة، أن الجيش الوطني يضيق الخناق على المليشيا الحوثية مع استمرار تقدمه في عمق صعدة وفي محافظة الجوف ، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية .
وشدد المسؤول اليمني، على ضرورة مضاعفة الجهود والتنسيق والتعاون بين الجيش والسلطات المحلية بما يخدم المعركة المصيرية وتخليص الشعب اليمني من المليشيات الحوثية الانقلابية، مجددًا التأكيد على أن الشعب اليمني لن يقبل بمشاريع العودة إلى الماضي البائد .
القائم بأعمال وزير الدفاع اليمني : الجيش يضيق الخناق على المليشيا في صعدة والجوف
ثمن مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية القائم بأعمال وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، جهود ومواقف دول التحالف العربي الداعمة للشرعية وما تقدمه من دعم للشعب اليمني وإسناد للعمليات العسكرية ضد مليشيا الحوثي الإيرانية .
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