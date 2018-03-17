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القائم بأعمال ‏وزير الدفاع اليمني : الجيش يضيق الخناق على ‏المليشيا في صعدة والجوف

القائم بأعمال ‏وزير الدفاع اليمني : الجيش يضيق الخناق على ‏المليشيا في صعدة والجوف
http://almnatiq.net/?p=553349
المناطق - واس

ثمن مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية القائم بأعمال ‏وزير ‏الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، جهود ومواقف دول ‏التحالف ‏العربي الداعمة للشرعية وما ‏تقدمه من دعم للشعب اليمني وإسناد ‏للعمليات العسكرية ضد مليشيا ‏الحوثي الإيرانية .
وأكد المقدشي خلال لقائه بمدنية مأرب محافظ ‏صعدة اللواء هادي ‏طرشان وعدد من القيادات ‏العسكرية الاجتماعية بالمحافظة، أن ‏الجيش ‏الوطني يضيق الخناق على المليشيا الحوثية ‏مع استمرار تقدمه في ‏عمق صعدة وفي محافظة ‏الجوف ، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية .
وشدد المسؤول اليمني، على ضرورة مضاعفة ‏الجهود والتنسيق والتعاون ‏بين الجيش والسلطات ‏المحلية بما يخدم المعركة المصيرية وتخليص ‏الشعب ‏اليمني من المليشيات الحوثية الانقلابية، مجددًا التأكيد على أن ‏الشعب اليمني لن يقبل بمشاريع العودة إلى ‏الماضي البائد .

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