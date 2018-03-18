شاهد رياح عاتية بأستراليا.. دمرت المنازل واقتلعت أشجار ضخمة من جذورها

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http://almnatiq.net/?p=553360
المناطق - وكالات

رصد شريط فيديو لحظات مدهشة لاقتلاع أشجار ضخمة من جذورها إثر هبوب رياح قوية تصاحب الإعصار ماركوس الذي يقترب من أستراليا.

وأظهر الشريط الذي نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، السبت، أشجارا صغيرة تتدحرج على أحد الشوارع بعد أن اقتلعتها رياح بلغت سرعتها 130 كلم في الساعة.

وفي مشهد آخر كانت الرياح تقتلع شجرة عملاقة من جذورها، وبدت أيضا أشجار عدة وقد تحطمت نتيجة الإعصار.

وامتدت أثار الإعصار إلى إحراق خطوط التيار الكهربائي، وتدمير سقوف بعض المباني.

وأفادت الأرصاد الجوية الأسترالية بأن الرياح القوية بدأت تضرب داروين، في وقت سابق السبت، على أن يصل الإعصار المدمر إلى المنطقة في وقت لاحق اليوم.

ودعت السلطات السكان إلى اللجوء إلى المناطق الآمنة بسبب الظروف الجوية المتطرفة.

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