ليلة حمراء برباعية بيضاء.. محمد صلاح يصنع تاريخا جديدا للعرب في إنجلترا

المناطق.. إسلام داوود

واصل نجم كرة القدم المصري، محمد صلاح، الذي يلعب في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، كتابة مشواره الرياضي، بماء الذهب الخالص بعدما بات اللاعب العربي الأكثر إحرازا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي.

صلاح، نجح في قيادة فريقه لتحقيق الفوز على فريق واتفورد على ملعب “الآنفيلد” ضمن الأسبوع الـ31 من البريميرليج، بنتيجة 5 أهداف نظيفة، حقق محمد صلاح 4 منها، في سوبر هاتريك هو الأول للاعب عربي في تاريخ الكرة الإنجليزية.

وبتلك النتيجة تربع صلاح على عرش هدافي الدوري الإنجليزي بنحو 28 هدفا، متفوقا على باقي اللاعبين، فيما بلغت مجمل أهدافه منذ بدء مشواره بأوروبا لـ101 هدف.