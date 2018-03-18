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بعد محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني.. إغلاق شركة قطرية في غزة

بعد محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني.. إغلاق شركة قطرية في غزة
http://almnatiq.net/?p=553381
المناطق - وكالات

أغلقت حركة حماس، في غزة، مكاتب شركة محمول قطرية – فلسطينية، على خلفية التحقيقات التي يجرونها حول انفجار استهدف رئيس الوزراء الفلسطيني.

وقال أيمن البطنيجي، المتحدث باسم شرطة حماس، السبت، إن “وطنية موبايل”، وهي فرع تابع لشركة #قطر أوريدو، تم إغلاقها “لرفضها التعاون” في التحقيق.

واستهدفت قنبلة موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله في وقت سابق من الأسبوع الماضي، بعد أن عبر إلى #غزة قادماً من رام الله، لتصيب بعض حرسه الشخصي. وقالت تقارير محلية إن قنبلة أخرى لم تنفجر كانت تحوي شريحة اتصال تابعة لـ”الوطنية”.

وحملت الحكومة الفلسطينية التي يقودها الحمدالله، ومقرها الضفة الغربية، حماس المسؤولية عن الهجوم. ورفضت #حماس التي تسيطر على غزة منذ 2007، الاتهامات. ولم تدل الشرطة بتفاصيل إضافية، علماً أنه لم يتم قطع الخطوط الهاتفية للشركة.

 

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