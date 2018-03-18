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شاهد .. محمد بن راشد كما لم تراه من قبل !

شاهد .. محمد بن راشد كما لم تراه من قبل !
http://almnatiq.net/?p=553384
المناطق - وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لنائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أثناء قيامة بمساعدة أسرة أوروبية علقت مركبتها في الرمال، وذلك أثناء مروره في إحدى طرق الإمارة.

وتطوع الشيخ لسحب سيارة الأسرة العالقة في الرمال بسيارته الخاصة، والوصول بها لشارع المعبّد لتواصل الأسرة الأوروبية رحلتها.

ونشرت حسابات مواقع التواصل الصورة التي تجمع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأفراد الأسرة الأوروبية، بعد تقديم المساعدة لهم، والذين عبروا عن شكرهم للشيخ محمد وعلى لفتته الكريمة تجاههم.

وكان الشيخ محمد بن راشد قد شهد صباح اليوم السبت السباق الرئيسي لـ”مهرجان ولي عهد دبي للقدرة في دورته العاشرة”، والذي يقام في مدينة دبي الدولية للقدرة، وينظمه نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

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