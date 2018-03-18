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“تويتر” يحظر الحسابات الأكثر شهرة بسبب “سرقة التغريدات”

“تويتر” يحظر الحسابات الأكثر شهرة بسبب “سرقة التغريدات”
http://almnatiq.net/?p=553390
المناطق - وكالات

علّق تويتر عددا من الحسابات الأكثر شهرة على منصتها بعد اتهامهم بسرقة التغريدات مقابل المال أو ما يعرف بـ “tweetdecking”.

وتعرف “tweetdecking” بأنها عملية إعادة نشر التغريدات على نطاق واسع، مقابل المال، لتصل إلى حد الانتشار “الفيروسي”، كما أنها تنطوي على سرقة تغريدات الآخرين دون إذن مسبق، من أجل زيادة عدد المتابعين، بحسب “روسيا اليوم”.

وتتم عملية “tweetdecking” بالاعتماد على النشر التلقائي عبر تطبيق “TweetDeck” الذي يعمل على نشر المحتوى على أكثر من حساب في الوقت عينه، لصنع شعبية مصطنعة.

وفي بعض الأحيان تقوم مجموعات تدير الحسابات بإعادة تغريداتهم وبالتالي الوصول إلى عدد كبير من الأشخاص، مقابل مكافأة مالية من قبل طرف ثالث.

وفي هذه العملية انتهاك لسياسة نشر المحتوى عبر موقع التواصل الاجتماعي، والتي تحذر المستخدمين من “بيع أو محاولة تضخيم تفاعلات الحساب بشكل مصطنع”.

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