انطلاق أكبر معركة ملكية في التاريخ لـ wwe .. في جدة

المناطق - الرياض

تحتضن العروس أكبر معركة ملكية في التاريخ لـwwe الشهر القادم، بحضور يتوقع أن يتجاوز 60 ألف متفرج.

وأكد رومان رينز المنافس على لقب universal أمام بروك لسنر في الرسلمانيا في أحد البرامج بالولايات المتحدة الأمريكية أمس، أن wwe تجهز لأكبر معركة ملكية ستنتطلق الشهر المقبل في السعودية بعروس البحر الأحمر جدة، وذلك في جميع حقب wwe على مر التاريخ.

ووفقا لـ”عكاظ”، توقع النجم رينز، أن wwe يتوقعون حضور ما يقارب من 60 إلى 70 ألف مشجع لهذا الحدث التاريخي، فيما سيتم العرض التاريخي (greatest royal rumble) يوم الجمعة 27 أبريل في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وأبرز النجوم الذين تم الإعلان عن مشاركتهم في بطولة المعركة الملكية جون سينا وتربيل اتش وأي جي ستايلز وراندي أورتن وغيرهم من النجوم الكبار.

ويتوقع الجمهور العاشق للمصارعة الترفيهية أن مسؤولي wwe يعملون جاهدين على المزيد من المفاجآت للجمهور الرياضي الأول في المنطقة للحدث التاريخي والضخم في جدة.