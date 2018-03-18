3055 وظيفة شاغرة متنوعة بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض

أعلنت مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض عن توفر (3055) وظيفة صحية ومساندة (للرجال والنساء).

وجاءت الوظائف على النحو التالي:

– أخصائي علاج طبيعي (عدد 100)

– أخصائية علاج طبيعي (عدد 100)

– فني صيانة مصاعد (عدد 30)

– محاضر تمريض (عدد 100)

– عالم أبحاث (عدد 30)

– أخصائي علاج وظيفي (عدد 10)

– أخصائية علاج وظيفي (عدد 10)

– فني كهرباء (عدد 20)

– فني ميكانيكي (عدد 20)

– أخصائي علاج تنفسي (عدد 25)

– أخصائية علاج تنفسي (عدد 25)

– طبيب (عدد 200)

– طبيبة (عدد 200)

– ممرض (عدد 100)

– ممرضة (عدد 1315)

– قابلة قانونية (عدد 100)

– أخصائي (عدد 45)

– أخصائية (عدد 35)

– طاهي (عدد 40)

– عامل تنظيف مستشفيات (عدد 200)

– عاملة تنظيف مستشفيات (عدد 50)

– فني علوم طبية (عدد 100)

– فنية علوم طبية (عدد 100)

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عبر الموقع الإلكتروني، وللإستفسار يمكن الاتصال على هاتف رقم (0114777714) تحويلة (40890-40189-40177-40181).