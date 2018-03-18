3055 وظيفة شاغرة متنوعة بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض

أعلنت مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض عن توفر (3055) وظيفة صحية ومساندة (للرجال والنساء).
وجاءت الوظائف على النحو التالي:
– أخصائي علاج طبيعي (عدد 100)
– أخصائية علاج طبيعي (عدد 100)
– فني صيانة مصاعد (عدد 30)
– محاضر تمريض (عدد 100)
– عالم أبحاث (عدد 30)
– أخصائي علاج وظيفي (عدد 10)
– أخصائية علاج وظيفي (عدد 10)
– فني كهرباء (عدد 20)
– فني ميكانيكي (عدد 20)
– أخصائي علاج تنفسي (عدد 25)
– أخصائية علاج تنفسي (عدد 25)
– طبيب (عدد 200)
– طبيبة (عدد 200)
– ممرض (عدد 100)
– ممرضة (عدد 1315)
– قابلة قانونية (عدد 100)
– أخصائي (عدد 45)
– أخصائية (عدد 35)
– طاهي (عدد 40)
– عامل تنظيف مستشفيات (عدد 200)
– عاملة تنظيف مستشفيات (عدد 50)
– فني علوم طبية (عدد 100)
– فنية علوم طبية (عدد 100)
وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عبر الموقع الإلكتروني، وللإستفسار يمكن الاتصال على هاتف رقم (0114777714) تحويلة (40890-40189-40177-40181).
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