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حملة “فصل” لقياديين وموظفين في الكهرباء .. لهذا السبب
http://almnatiq.net/?p=553404
المناطق - الرياض

توعد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس زياد الشيحة موظفين ارتكبوا تجاوزات إدارية ومالية بالفصل عن العمل، مؤكدا أن الشركة لن تسمح باستمرار أي مخالفات، وأنها بدأت تتجه بشكل واضح وقوي إلى اتخاذ قرارات أكثر صرامة.

ووفقا لصحيفة “الوطن”، أفصح الشيحة عن أن الشركة أنهت خدمات عدد من منسوبيها بينهم قياديان (مدير ونائبه في منطقة مكة المكرمة)، بعد ثبوت تورطهما في مخالفات، مشددا على أن الأيام القادمة قد تشهد فصل موظفين آخرين جار التحقيق معهم للتثبت من إدانتهم من عدمها.

وطالب المديرين المباشرين في الشركة بالقيام بمهامهم وعدم انتظار ما يصدر عن الشؤون القانونية حول أي مخالفات في إدارات الشركة.

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