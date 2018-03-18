قبول “غير السعوديين” في منح الجامعات

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تبدأ عمادات القبول والتسجيل في عدد من الجامعات اعتبارا من اليوم (الأحد) عمليات التسجيل الإلكتروني لقبول طلبات الطلاب والطالبات «غير السعوديين» لبرنامج المنح الداخلية والخارجية، الراغبين في الدراسة للفصل الأول من العام الدراسي القادم 1439/1440 هـ.

ووفقا لما نشرته “عكاظ”، حددت كل جامعة اشتراطات القبول، والتي يمكن الرجوع لها على مواقعها الإلكترونية.

وفيما أعلنت جامعة الجوف أن التقديم سيستمر حتى نهاية يوم السبت 1439/07/14هـ، بينت أن الترشيح سيكون حسب النسبة الموزونة للتخصصات العلمية والمكافئة للتخصصات الأدبية والمقاعد الشاغرة ورغبة المتقدم.

أما جامعة نجران فأكدت أن التقديم مستمر حتى 29/ 8/ 1439هـ، لافتة إلى أن أبرز شروط القبول الحصول على نسبة 90% في الثانوية العامة و80% في القدرات العامة، وللراغبين في التخصصات بعد السنة التحضيرية يتطلب منه 80% فأكثر في التحصيلي للدخول في المفاضلة، إضافةً إلى أن يكون الطالب حاصلاً على الشهادة الثانوية من داخل المملكة، كما أن القبول يقتصر على الإمكانات المتاحة في الأقسام، حيث تتم المفاضلة بين المتقدمين حسب معايير القبول، ولا يحق لطالب المنحة تغيير تخصصه بعد قبوله في تخصص معين، ويتم القبول في جميع التخصصات ما عدا التخصصات الصحية.

ويشترط أن لا يكون قد مضى على شهادة الطالب 5 سنوات منذ تخرجه من الثانوية، والأولوية تكون لحديثي التخرج، ويتطلب القبول أيضاً أرشفة صورة واضحة للإقامة سارية المفعول، وشهادة الثانوية العامة. كما بينت العمادة عدداً من الشروط اللازمة على الطلاب الراغبين في المنح الخارجية وهي أن تطبق على طلاب المنح الخارجية شروط القبول المطبقة على السعوديين في مؤسسات التعليم العالي عدا شرط القدرات والتحصيل.

ويجب ألا يقل سن الطالب عن (17) سنة ولا يزيد على (25) سنة للمرحلة الجامعية، وأن لا يكون قد حصل على منحة دراسية أخرى من إحدى المؤسسات التعليمية في المملكة، ولا يكون قد مضى على شهادة الطالب 5 سنوات منذ تخرجه من الثانوية، إلى جانب تصديق الشهادات والأوراق الثبوتية من الجهات المختصة، وألا يكون مفصولا من إحدى المؤسسات التعليمية في المملكة، مع ضرورة وجود محرم للطالبة وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك.

وأكدت العمادة على وجوب إجادة الطالب المتقدم للغة العربية نطقاً وكتابة وإرفاق ما يثبت ذلك، وإتاحة الفرصة للقبول في جميع التخصصات ماعدا الصحية منها، مشترطة كذلك أرشفة صور واضحة لجواز السفر ساري المفعول، وكذلك صورة واضحة لشهادة الثانوية مع إرسال الترجمة مصدقة ومعتمدة للشهادة إذا كانت بغير العربية.