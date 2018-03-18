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تحت رعاية سمو ولي العهد .. وزير التعليم يفتتح غدٍ مؤتمرًا عن اقتصاد المعرفة بجدة

تحت رعاية سمو ولي العهد .. وزير التعليم يفتتح غدٍ مؤتمرًا عن اقتصاد المعرفة بجدة
http://almnatiq.net/?p=553411

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يفتتح نيابة عن سموه بعد غدٍ معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى مؤتمر ” تطوير اقتصاد المعرفة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – تحقيق إمكاناتنا” بالتعاون مع تايمز لتصنيف التعليم العالي خلال الفترة 2- 5 / 7 / 1439هـ الذي تستضيفه جامعة الملك عبد العزيز بمقر مركز الملك فهد للبحوث الطبية.
ورفع معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ،باسمه وباسم منسوبي الجامعة الشكر والامتنان لسمو ولي العهد على هذه الرعاية الكريمة التي تؤكد الدعم المستمر للجامعات من القيادة – حفظها الله-، ولمعالي وزير التعليم على دعمه ومتابعته المستمرة لأنشطة الجامعة.
وأكد معاليه في تصريح صحفي أن الجامعة استعدت للمؤتمر والتحضير له بشكل يعكس مكانة المملكة وتقدمها التعليمي والبحثي، مشيرًا إلى أنه سيشارك في المؤتمر عدد من مديري ومسؤولي الجامعات العالمية متحدثين في ورش العمل والمحاضرات، مبينا أن عدد المسؤولين الزائرين والمشاركين في المؤتمر 159 شخصية يمثلون 30 دولة حول العالم، بالإضافة لباحثين في المؤسسات التعليمية من مختلف دول العالم.
وأوضح أن المؤتمر يركز على الاستفادة من قمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2018م من خلال الاستماع إلى القيادات المتميزة، وتبادل الخبرات مع تلك القيادات، وفهم واستيعاب سياسة المناقشات الأكاديمية والبحثية لديهم، إضافة إلى اكتشاف الإبداعات التي حققوها في الآونة الأخيرة، والاحتفاء بالإنجازات الجديدة.
وأبان الدكتور اليوبي أن المؤتمر يهدف إلى المساهمة في تطوير أساليب وطرق العمل بالجامعات، وتحديث البيانات من أجل الوصول إلى رؤية واضحة عن أفضل المؤسسات والجامعات في الإقليم حاليًا، وإلقاء الضوء على أبرزها من خلال تقنيات الجامعات، إلى جانب التعاون مع هذه الجامعات والمؤسسات لتطوير استراتيجياتها نحو النمو والتقدم، وبناء علاقات عبر الأقاليم وعالميًا.
وأشار إلى أن الجامعة تحرص على مواكبة التطور والتحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال نوعية البرامج العلمية التي تقدمها والتخصصات التي تنفرد بها، إضافة إلى إنشاء مراكز بحثية متخصصة ووضع خطط استراتيجية لتطوير برامجها التعليمية والبحثية، وتقديم برامج تعود خدماتها للمجتمع.

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