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بن دغر: إنهاء الميليشيا الحوثية للانقلاب الحل الوحيد والمتاح لإحلال السلام في اليمن

بن دغر: إنهاء الميليشيا الحوثية للانقلاب الحل الوحيد والمتاح لإحلال السلام في اليمن
http://almnatiq.net/?p=553415
المناطق - متابعات

أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر أن ‏الحل الوحيد والمتاح لاحلال السلام في بلاده يكمن ‏في ‏تراجع مليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران عن ‏انقلابها وبالطريقة التي تحبذها سياسيًا أو عسكريًا .‏
وقال خلال لقائه في مدينة الرياض القائم ‏بأعمال السفير الصيني لدى اليمن ‏جين هوي إن ‏الحكومة الشرعية حريصة على السلام وحقن الدماء ‏وفقًا للمرجعيات الثلاث ‏المتوافق عليها محليًا والمؤيدة ‏دوليًا وليس السلام الذي تريده مليشيا الحوثي بفرض ‏الأمر ‏الواقع والاحتفاظ بسلاح الدولة المنهوب ‏والمهرب إليها من داعميها واستمرارها في ‏السيطرة ‏على صنعاء وبقية المناطق التي لا تزال تحت ‏سيطرتها وتعاني الأمرين من القمع ‏والانتهاكات .
وتعهد رئيس الوزراء اليمني بعدم التفريط في النظام ‏الجمهوري لبلاده والوحدة باعتبارها قضايا ‏مصيرية ‏معربًا عن تقديره للموقف الصيني المشرف إلى جانب ‏الشرعية اليمنية في مواجهة ‏الانقلاب ودعمها لتطلعات ‏اليمنيين في تحقيق الأمن والاستقرار واستعادة ‏مؤسسات الدولة .
وأشار بن دغر  ‏إلى أن الحكومة تعول كثيرًا على الدور ‏المحوري ‏للصين في الإسهام الفاعل بمرحلة ما بعد ‏الحرب لإعادة الإعمار والاستثمار وتقوية ‏أواصر ‏الروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية ‏القائمة بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين مضيفًا أن ‏مجالات التعاون بين اليمن والصين كثيرة وليس ‏لها ‏حدود .

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